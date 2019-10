వీడియో వైరల్ : ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ చేయిచేసుకున్నాడని చెప్పుతో కొట్టిన వ్యక్తి

ఓ ట్రాఫిక్ హోగార్డు తనపై చేయిజేసుకున్నాడని ఓ వ్యక్తి అ ట్రాఫిక్ హోగార్డుని చెప్పుతో కొట్టిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించకుడా ఓ వాహనదరుడు రోడ్డుపై వాహనాన్ని నిలిపాడు . ఈ క్రమంలో ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ ఉస్మాన్ అలీ అ వాహనదారుడుని ఇలా ఎందుకు వాహనాన్ని నిలిపావని ప్రశ్నించాడు. ఆ వ్యక్తి ఎదో సమాధానం ఇచ్చాడు. కానిస్టేబుల్ కి ఆ వ్యక్తీ కీ మధ్య వాదోపవాదాలు పెరిగాయి. దీంతో కోపం పట్టలేని కానిస్టేబుల్ సదరు వ్యక్తిపై చేయి చేసుకున్నాడు. దీంతో ఆగ్రహం చెందిన ఆ వాహనదారుడు తన చెప్పు తీసి ఆ ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్‌పై దాడికి దిగాడు . ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ లో చోటు చేసుకుంది. ఈ గొడవంతా వీడియో తీసిన వాళ్ళు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. దాంతో ఇది వైరల్ అయింది. అటు తరువాత ఈ వివాదం పోలిస్ స్టేషన్ వరకు వెళ్ళింది . అక్కడ ఇరువురు ఒకరికి ఒకరు క్షమాపణలు చెప్పుకోవడంతో సమస్య సద్దుమణిగింది .

In a scuffle over helmet that quickly went sideways in UP's Meerut, a traffic homeguard slapped a commuter on scooter. In retaliation, commuter thrashed homeguard on duty with slippers in the middle of a busy street. Later, compromise was struck at police station. @Uppolice pic.twitter.com/F8FNfLXjMF