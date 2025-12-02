8th Pay Commission: బేసిక్ పేలో డీఏ విలీనం చేస్తారా? కేంద్రం క్లారిటీ ఇచ్చింది!
8th Pay Commission, DA Merger News — డీఏను బేసిక్ పేలో విలీనం చేయాలన్న డిమాండ్లపై కేంద్రం స్పష్టీకరణ. ప్రస్తుతం ఎలాంటి ప్రతిపాదన లేదు. 8వ వేతన సంఘం టీఓఆర్, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, వేతన పెరుగుదల అంచనాలు, కేంద్ర ఉద్యోగులకు తాజా సమాచారము.
ఇటీవలి కాలంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వర్గాలు చేస్తున్న ప్రధాన డిమాండ్—డీఏ (Dearness Allowance)ను బేసిక్ పేలో విలీనం చేయాలి. 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు నేపథ్యంలో ఈ అంశంపై పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. తాజాగా, పార్లమెంట్లో ఈ ప్రశ్న లేవనెత్తబడగా, కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనిపై కీలక సమాధానం ఇచ్చింది.
డీఏ విలీనం లేదు: ప్రభుత్వ అధికారిక సమాధానం
లోక్సభ శీతాకాల సమావేశాల్లో, ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌధరి ఇచ్చిన లిఖితపూర్వక సమాధానం ఇలా ఉంది:
1."డీఏ లేదా దాని ఏ భాగాన్నీ బేసిక్ పేలో విలీనం చేసే ప్రతిపాదన ప్రభుత్వం వద్ద లేదు."
2. ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి డీఏ/డీఆర్ రేట్లను సవరించడం కొనసాగుతుందని తెలిపారు.
3. ఈ సవరణలు CPI-IW (Consumer Price Index for Industrial Workers) ఆధారంగా ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు.
అంటే ఉద్యోగులు కోరుతున్న "50% డీఏను వెంటనే బేసిక్లో కలపాలి" అనే డిమాండ్ను ప్రభుత్వం పూర్తిగా ఖండించినట్లే.
ఉద్యోగుల డిమాండ్స్ ఎందుకు పెరిగాయి?
8వ వేతన సంఘం 2027 తర్వాతనే అమలయ్యే అవకాశం ఉండటంతో, ఉద్యోగుల సంఘాలు ఇలా కోరుతున్నాయి:
- డీఏను బేసిక్ పేలో విలీనం చేస్తే,
- వెంటనే జీతం పెరుగుతుంది,
- భవిష్యత్తులో డీఏ లెక్కలు కూడా పెరిగిన బేసిక్పై లెక్కిస్తారు.
అందుకే డిమాండ్ ప్రభావం ఎక్కువగానే ఉంది.
8వ వేతన సంఘం టీఓఆర్ ఆమోదం
కేంద్ర మంత్రివర్గం ఇప్పటికే అక్టోబర్ 29న **8th Pay Commission Terms of Reference (ToR)**కి ఆమోదం తెలిపింది.
- చైర్పర్సన్: సుప్రీమ్ కోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్
- రిపోర్ట్ సమర్పణ: 18 నెలల్లో
- అమలులోకి వచ్చే అవకాశం: జనవరి 1, 2026
దాదాపు 50 లక్షల కేంద్ర ఉద్యోగులు, 65 లక్షల పెన్షనర్లు ఈ సంఘాన్ని ఎదురుచూస్తున్నారు.
8వ వేతన సంఘం – వేతనాలు ఎంత పెరుగుతాయి?
వేతన పెరుగుదలను ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ నిర్ణయిస్తుంది. ఇది అత్యంత కీలకం.
7వ వేతన సంఘం (2016)లో:
- ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్: 2.57
- కనీస వేతనం: ₹7,000 → ₹18,000
- పెరుగుదల: 157%
అదే 2.57 ఫ్యాక్టర్ ఇప్పుడు కూడా వస్తే:
- కనీస వేతనం: ₹18,000 → ₹46,260
- కనీస పెన్షన్: ₹9,000 → ₹23,130
అయితే నిపుణులు ఇది పెద్ద పెరుగుదల అవుతుందని సూచిస్తున్నారు.
మాజీ ఆర్థిక కార్యదర్శి సుభాష్ చంద్ర గార్గ్ అంచనా:
- కొత్త ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్: 1.92
- కనీస వేతనం: ₹34,560 ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు.
సంక్షిప్తంగా — ఉద్యోగులకు ఏం అర్థం?
1.8th Pay Commission ప్రాసెస్ కొనసాగుతోంది
2.కానీ డీఏను బేసిక్ పేలో విలీనం చేసే ప్రతిపాదన ప్రభుత్వం వద్ద లేదు
3.ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆధారంగా జీతాలు భారీగా పెరగవచ్చు
4. కనీస వేతనం ₹34,000–₹46,000 మధ్య ఉండే అవకాశం