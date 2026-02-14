  • Menu
Pulwama Attack: వీర జవాన్ల త్యాగానికి ఏడేళ్లు పూర్తి

Highlights

పుల్వామా ఉగ్రదాడి జరిగి ఏడేళ్లు గడిచినా, ఆ గాయం నేటికీ ప్రతి భారతీయుడి గుండెలో పచ్చిగానే ఉంది.

పుల్వామా ఉగ్రదాడి జరిగి ఏడేళ్లు గడిచినా, ఆ గాయం నేటికీ ప్రతి భారతీయుడి గుండెలో పచ్చిగానే ఉంది. ఫిబ్రవరి 14వ తేదీని లోకం ప్రేమ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటుంటే, భారతీయులు మాత్రం తమ రక్షణ కోసం ప్రాణాలర్పించిన 40 మంది CRPF వీర జవాన్ల త్యాగాన్ని స్మరిస్తూ బ్లాక్ డేగా పాటిస్తున్నారు. శనివారం పుల్వామా అమరవీరుల ఏడవ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా భావోద్వేగభరితమైన నివాళులు అర్పించారు.

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందిస్తూ, వారి భక్తి, సంకల్పం మన సమిష్టి స్పృహలో ఎప్పటికీ చెక్కబడి ఉంటాయని కొనియాడారు. కేవలం ప్రధాని మాత్రమే కాదు, ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే కూడా రాజకీయాలకు అతీతంగా ఆ వీరుల త్యాగాన్ని స్మరించుకున్నారు. భారతమాత రక్షణలో వారు చేసిన అత్యున్నత త్యాగానికి ఈ దేశం ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటుందని వారు నొక్కి చెప్పారు.

2019, ఫిబ్రవరి 14న మధ్యాహ్నం సుమారు 3:15 గంటలకు శ్రీనగర్-జమ్మూ జాతీయ రహదారిపై ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఒక్కసారిగా రక్తసిక్తమైంది. 78 వాహనాలతో వెళ్తున్న CRPF కాన్వాయ్‌ను పేలుడు పదార్థాలతో నిండిన వాహనం ఢీకొట్టడంతో జరిగిన విస్ఫోటనం దేశాన్ని కుదిపేసింది. జైష్-ఎ-మొహమ్మద్ ఉగ్రవాదులు చేసిన ఈ పిరికిపంద చర్యకు 40 మంది జవాన్లు బలైపోయారు.

ఈ దాడి కేవలం విషాదాన్ని మిగల్చలేదు, భారత్ తన భద్రతా వ్యూహాలను మార్చుకోవడానికి ప్రేరణనిచ్చింది. సరిహద్దుల్లో ఉగ్రవాదాన్ని ఏరిపారేయాలనే బలమైన సంకల్పాన్ని నింపింది. ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ అన్నట్లుగా, ఆ వీరుల త్యాగం బలమైన ,సురక్షితమైన భారతదేశాన్ని నిర్మించడానికి నిరంతరం స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉంటుంది.



