ఐదేళ్లలో 400% ర్యాలీ! ఈ స్మాల్ క్యాప్ మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్ 20% జంప్ – మీ దగ్గర ఉందా?
ఐదేళ్లలో 400% పెరిగిన స్మాల్ క్యాప్ మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్ మరోసారి 20% జంప్ చేసింది. పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న ఈ షేర్ మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉందా?
బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్ట్టెక్ సొల్యూషన్స్ (Blue Cloud Softech Solutions) షేరు బుధవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో సంచలనం సృష్టించింది. అమెరికన్ ఐఓటీ (IoT) కంపెనీ బైట్ ఎక్లిప్స్ (Byte Eclipse) తో $15 మిలియన్ల వ్యూహాత్మక అవగాహన ఒప్పందం (MoU) కుదుర్చుకున్న నేపథ్యంలో, ఈ స్మాల్ క్యాప్ మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్ 20% పెరిగి అప్పర్ సర్క్యూట్ను తాకింది.
వ్యూహాత్మక ఒప్పందం వివరాలు
ఈ ఒప్పందం ద్వారా చమురు, గ్యాస్ రంగానికి సంబంధించిన ఎడ్జ్ ఏఐ చిప్స్ (Edge AI Chips) రూపకల్పన, అభివృద్ధి చేయడం ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ చిప్స్ రియల్టైమ్ డేటా ప్రాసెసింగ్, ప్రిడిక్టివ్ మెయింటెనెన్స్ (PdM) వంటి అధునాతన అనువర్తనాలకు మద్దతు ఇస్తాయి.
ఈ సాంకేతికతలు పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలను సమర్థవంతంగా, సురక్షితంగా, సుస్థిరంగా మార్చడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తాయని కంపెనీ పేర్కొంది.
చమురు, గ్యాస్ రంగానికి ఆధునిక సాంకేతికత
ఈ ఎడ్జ్ ఏఐ చిప్స్ ద్వారా తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితులు, మారుమూల ప్రాంతాల్లో పని, స్వతంత్ర కార్యకలాపాల అవసరం వంటి సమస్యలను పరిష్కరించవచ్చని కంపెనీ వెల్లడించింది.
మొదటి దశ (Phase 1) రాబోయే 18 నెలల్లో పూర్తవుతుందని, తరువాత ఈ ప్రాజెక్ట్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయని కంపెనీ తెలిపింది.
చైర్మన్ జానకి యార్లగడ్డ వ్యాఖ్యలు
బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్ట్టెక్ సొల్యూషన్స్ ఛైర్మన్ జానకి యార్లగడ్డ మాట్లాడుతూ –
“బైట్ ఎక్లిప్స్తో కుదిరిన ఈ భాగస్వామ్యం మా టెక్నాలజీ ప్రయాణంలో ఒక కీలక అడుగు. ఎడ్జ్ ఏఐ టెక్నాలజీ ద్వారా చమురు, గ్యాస్ రంగంలోని క్లిష్టమైన సవాళ్లను ఎదుర్కోవడమే మా లక్ష్యం. ఇది వ్యయ సామర్థ్యం, కార్యాచరణ శ్రేష్ఠత, సుస్థిరతకు తోడ్పడుతుంది.”
అదనంగా ఆమె పేర్కొన్నారు –
“వ్యాపారాలను శక్తివంతం చేసే, సమాజంపై సానుకూల ప్రభావం చూపే సాంకేతికతను అందించడం మా విజన్. ఈ భాగస్వామ్యం, రియల్ టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారంగా పారిశ్రామిక విప్లవానికి నాంది పలుకుతుంది.”
స్టాక్ పనితీరు: మల్టీబ్యాగర్ రాబడులు
- బుధవారం ట్రేడింగ్ సెషన్: ₹25.24 వద్ద ప్రారంభమై, ₹28.66 వద్ద ముగిసింది.
- గత వారం: షేరు 19.42% పెరిగింది.
- గత 5 సంవత్సరాలు: 400% ర్యాలీతో మల్టీబ్యాగర్ రాబడులు ఇచ్చింది.
- గత 1 సంవత్సరం: అయితే గత ఏడాది కాలంలో 57.82% పడిపోయింది.
నిపుణుల అంచనా
మార్కెట్ విశ్లేషకుల ప్రకారం, ఈ భాగస్వామ్యం బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్ట్టెక్ సొల్యూషన్స్ టెక్నాలజీ దిశలో ఒక పెద్ద మైలురాయి. కంపెనీ IoT, AI ఆధారిత పరిష్కారాలు, ఇండస్ట్రియల్ ఆటోమేషన్ రంగాల్లో మరింత విస్తరించే అవకాశముంది.
ముఖ్యాంశాలు:
- $15 మిలియన్ల MoU – Byte Eclipse తో వ్యూహాత్మక ఒప్పందం
- ఎడ్జ్ ఏఐ చిప్స్ ద్వారా O&G రంగానికి స్మార్ట్ పరిష్కారాలు
- 400% ర్యాలీతో మల్టీబ్యాగర్ ప్రదర్శన
- భవిష్యత్తులో గ్లోబల్ ఎక్స్పాంశన్ ప్రణాళికలు
మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఈ షేరు ఉందా?
బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్ట్టెక్ సొల్యూషన్స్ తదుపరి ఐటీ మల్టీబ్యాగర్ కావచ్చని మార్కెట్ చర్చిస్తోంది!