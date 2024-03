Delhi: 4 ఏళ్ల చిన్నారిపై అత్యాచారం.. పరిస్థితి ఉద్రిక్తం..

Delhi: పదేళ్ల క్రితం సంచలనం సృష్టించిన నిర్భయ ఘటన దేశ ప్రజల ముందు ఇంకా కళ్ల ముందు మెదులుతూనే ఉంది. ఇప్పుడిప్పుడే ఆ విషాధ ఘటనను ప్రజలు మరిచిపోతున్న సమయంలో నాలుగేళ్ల బాలికపై అత్యాచారం మరో సారి ఢిల్లీ ప్రజలను హడలెత్తించింది. హోలీ సంబరాల్లో ప్రజలంతా ఉండగా... ఓ వ్యక్తి ఆ చిన్నారిపై ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. నిందితుడి ఇంటి వద్దకు భారీగా స్థానికులు చేరుకోవడంతో పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. శనివారం సాయంత్రం ఘటన జరగిందని నిందితుడిని అరెస్టు చేసినట్లు 4 Year Old Raped In Delhi Protest Outside Home Of Accusedపోలీసులు వెల్లడించారు. ఫేక్ న్యూస్‌ని నమ్మవద్దని చిన్నారి ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారని తెలిపారు.