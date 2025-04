Fire accident at Delhi Police malkhana: ఢిల్లీలోని వజీరాబాద్‌లో ఉన్న ఢిల్లీ పోలీసుల మాల్‌ఖానాలో ఆదివారం భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ అగ్ని ప్రమాదంలో సుమారు 345 వాహనాలు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి. తగలబడిపోయిన వాహనాల్లో 260 వాహనాలు ద్విచక్ర వాహనాలు కాగా మరో 85 కార్లు ఉన్నాయి.

ఆదివారం తెల్లవారిజామున జరిగిన ఈ అగ్ని ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక శాఖ 7 ఫైర్ ఇంజన్లతో వెంటనే అక్కడికి చేరుకుంది. 2 గంటలపాటు శ్రమించిన తరువాతే మంటలు అదుపులోకి వచ్చాయి.

గత 3 రోజుల్లో ఢిల్లీ పోలీసు మాల్‌ఖానాలో అగ్ని ప్రమాదం జరగడం ఇది రెండోసారి. ప్రస్తుతానికి మంటలను పూర్తిగా అదుపులోకి తీసుకొచ్చామని ఢిల్లీ అగ్నిమాపక శాఖ అధికారి తెలిపారు. మరోసారి అగ్ని ప్రమాదానికి తావులేకుండా ఆ ప్రాంతంలో కూలింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.

Delhi: A fire broke out at the Malkhana located behind PTC Wazirabad. Fire tenders rushed to the site to control the blaze. Authorities are investigating the cause of the fire. pic.twitter.com/vMpW5Ba5fq