2026 Telugu Festival Calendar: ఈ ఏడాది అధిక మాసం.. సంక్రాంతి, ఉగాది, దసరా పండుగలు ఏ తేదీల్లో వచ్చాయంటే?
2026 పండుగల పూర్తి క్యాలెండర్ ఇదే! ఈ ఏడాది అధిక మాసం కారణంగా సంక్రాంతి, ఉగాది, దసరా, దీపావళి వంటి ముఖ్యమైన పండుగలు ఏ తేదీల్లో వచ్చాయో పూర్తి వివరంగా తెలుసుకోండి.
నూతన సంవత్సరం 2026 వచ్చేసింది! కొత్త ఏడాదిలో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పండుగలు, పర్వదినాల సందడి ఎప్పుడు మొదలవుతుందో తెలుసుకోవాలని అందరికీ ఆసక్తిగా ఉంటుంది. అయితే, ఈ ఏడాది హిందూ పంచాంగం ప్రకారం మే 17 నుండి జూన్ 15 వరకు 'అధిక మాసం' రానుంది. దీనివల్ల పండుగల తేదీల్లో స్వల్ప మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి.
మీ ప్లానింగ్ కోసం 2026లో వచ్చే ప్రధాన పండుగల పూర్తి జాబితా ఇక్కడ ఉంది:
🌞 సంక్రాంతి సంబరాలు (జనవరి 2026)
తెలుగు వారి పెద్ద పండుగ సంక్రాంతి ఈ ఏడాది కూడా మూడు రోజుల పాటు సందడి చేయనుంది.
- జనవరి 13 (మంగళవారం): భోగి
- జనవరి 14 (బుధవారం): మకర సంక్రాంతి (ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభం)
- జనవరి 15 (గురువారం): కనుమ
🕉️ మహాశివరాత్రి
శివనామ స్మరణతో ముక్తిని ప్రసాదించే మహాశివరాత్రి:
- ఫిబ్రవరి 15 (ఆదివారం): శివయ్య భక్తులు ఈ రోజున ఉపవాసం, జాగరణలతో శివారాధనలో మునిగిపోతారు.
🎨 హోలీ (రంగుల పండుగ)
వసంత కాలంలో వచ్చే రంగుల వేడుక:
- మార్చి 4 (బుధవారం): దేశవ్యాప్తంగా హోలీ సంబరాలు.
🌿 ఉగాది 2026 (తెలుగు నూతన సంవత్సరం)
శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుతూ జరుపుకునే పండుగ:
- మార్చి 19 (గురువారం): ఉగాది పచ్చడి, పంచాంగ శ్రవణంతో తెలుగు వారు కొత్త ఏడాదిని ప్రారంభిస్తారు.
🌙 రంజాన్ (ఈద్-ఉల్-ఫితర్)
ముస్లిం సోదరులు అత్యంత పవిత్రంగా జరుపుకునే పండుగ:
- మార్చి 20 (శుక్రవారం): ఉపవాస దీక్షల అనంతరం జరుపుకునే ఈద్.
🐘 వినాయక చవితి
గణనాథుని నవరాత్రి వేడుకలు:
సెప్టెంబర్ 14 (సోమవారం): వీధి వీధినా గణపతి విగ్రహాల ఏర్పాటుతో సందడి మొదలవుతుంది.
🔱 దసరా నవరాత్రులు (విజయదశమి)
చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీక:
అక్టోబర్ 20 (మంగళవారం): దుర్గాదేవి నవరాత్రుల ముగింపు, విజయదశమి పర్వదినం.
🪔 దీపావళి
చీకట్లను పారద్రోలి వెలుగులు నింపే దివ్వెల పండుగ:
నవంబర్ 9 (సోమవారం): లక్ష్మీ పూజ, బాణసంచా వెలుగులతో దీపావళి వేడుకలు.
2026 ప్రధాన పండుగల చార్ట్
గమనిక: పైన పేర్కొన్న తేదీలు పంచాంగం మరియు మత విశ్వాసాల ఆధారంగా ఇవ్వబడినవి. ప్రాంతీయ భేదాలను బట్టి తిథులలో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు.