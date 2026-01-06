  • Menu
2026 Telugu Festival Calendar: ఈ ఏడాది అధిక మాసం.. సంక్రాంతి, ఉగాది, దసరా పండుగలు ఏ తేదీల్లో వచ్చాయంటే?

Highlights

2026 పండుగల పూర్తి క్యాలెండర్ ఇదే! ఈ ఏడాది అధిక మాసం కారణంగా సంక్రాంతి, ఉగాది, దసరా, దీపావళి వంటి ముఖ్యమైన పండుగలు ఏ తేదీల్లో వచ్చాయో పూర్తి వివరంగా తెలుసుకోండి.

నూతన సంవత్సరం 2026 వచ్చేసింది! కొత్త ఏడాదిలో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పండుగలు, పర్వదినాల సందడి ఎప్పుడు మొదలవుతుందో తెలుసుకోవాలని అందరికీ ఆసక్తిగా ఉంటుంది. అయితే, ఈ ఏడాది హిందూ పంచాంగం ప్రకారం మే 17 నుండి జూన్ 15 వరకు 'అధిక మాసం' రానుంది. దీనివల్ల పండుగల తేదీల్లో స్వల్ప మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి.

మీ ప్లానింగ్ కోసం 2026లో వచ్చే ప్రధాన పండుగల పూర్తి జాబితా ఇక్కడ ఉంది:

🌞 సంక్రాంతి సంబరాలు (జనవరి 2026)

తెలుగు వారి పెద్ద పండుగ సంక్రాంతి ఈ ఏడాది కూడా మూడు రోజుల పాటు సందడి చేయనుంది.

  • జనవరి 13 (మంగళవారం): భోగి
  • జనవరి 14 (బుధవారం): మకర సంక్రాంతి (ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభం)
  • జనవరి 15 (గురువారం): కనుమ

🕉️ మహాశివరాత్రి

శివనామ స్మరణతో ముక్తిని ప్రసాదించే మహాశివరాత్రి:

  • ఫిబ్రవరి 15 (ఆదివారం): శివయ్య భక్తులు ఈ రోజున ఉపవాసం, జాగరణలతో శివారాధనలో మునిగిపోతారు.

🎨 హోలీ (రంగుల పండుగ)

వసంత కాలంలో వచ్చే రంగుల వేడుక:

  • మార్చి 4 (బుధవారం): దేశవ్యాప్తంగా హోలీ సంబరాలు.

🌿 ఉగాది 2026 (తెలుగు నూతన సంవత్సరం)

శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుతూ జరుపుకునే పండుగ:

  • మార్చి 19 (గురువారం): ఉగాది పచ్చడి, పంచాంగ శ్రవణంతో తెలుగు వారు కొత్త ఏడాదిని ప్రారంభిస్తారు.

🌙 రంజాన్ (ఈద్-ఉల్-ఫితర్)

ముస్లిం సోదరులు అత్యంత పవిత్రంగా జరుపుకునే పండుగ:

  • మార్చి 20 (శుక్రవారం): ఉపవాస దీక్షల అనంతరం జరుపుకునే ఈద్.

🐘 వినాయక చవితి

గణనాథుని నవరాత్రి వేడుకలు:

సెప్టెంబర్ 14 (సోమవారం): వీధి వీధినా గణపతి విగ్రహాల ఏర్పాటుతో సందడి మొదలవుతుంది.

🔱 దసరా నవరాత్రులు (విజయదశమి)

చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీక:

అక్టోబర్ 20 (మంగళవారం): దుర్గాదేవి నవరాత్రుల ముగింపు, విజయదశమి పర్వదినం.

🪔 దీపావళి

చీకట్లను పారద్రోలి వెలుగులు నింపే దివ్వెల పండుగ:

నవంబర్ 9 (సోమవారం): లక్ష్మీ పూజ, బాణసంచా వెలుగులతో దీపావళి వేడుకలు.

2026 ప్రధాన పండుగల చార్ట్

గమనిక: పైన పేర్కొన్న తేదీలు పంచాంగం మరియు మత విశ్వాసాల ఆధారంగా ఇవ్వబడినవి. ప్రాంతీయ భేదాలను బట్టి తిథులలో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు.

