  • Menu
Home  > జాతీయం

Tax & Salary Update: 2026లో వ్యక్తిగత ఆర్థిక నియమాలు, PAN & ITR లో మార్పులు

Tax & Salary Update: 2026లో వ్యక్తిగత ఆర్థిక నియమాలు, PAN & ITR లో మార్పులు
x
Highlights

జనవరి 1, 2026 నుండి బ్యాంకింగ్, పాన్-ఆధార్ లింక్, 8వ వేతన సంఘం, క్రెడిట్ స్కోర్, రైతు పథకాలు మరియు గ్యాస్ ధరల్లో కీలక మార్పులు రానున్నాయి. వీటిపై అవగాహన పెంచుకోండి.

కొత్త సంవత్సరం, సరికొత్త అధ్యాయం! జనవరి 1 నుండి బ్యాంకింగ్ అలవాట్లు, పన్నులు, జీతాలు, రైతు ప్రయోజనాలు మరియు ఇంటి ఖర్చులపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపే పలు కీలక విధానపరమైన మార్పులు అమల్లోకి రానున్నాయి. ఆ మార్పుల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

పొదుపు మరియు క్రెడిట్ అప్‌డేట్స్:

క్రెడిట్ రిపోర్టింగ్‌లో భారీ మార్పు రానుంది. జనవరి నుండి క్రెడిట్ బ్యూరోలు మీ సమాచారాన్ని 15 రోజులకు ఒకసారి కాకుండా, ప్రతి వారం అప్‌డేట్ చేస్తాయి. దీనివల్ల మీరు సకాలంలో చెల్లించే ఈఎంఐలు (EMIs) వెంటనే మీ క్రెడిట్ స్కోర్‌ను మెరుగుపరుస్తాయి, ఇది లోన్ అప్రూవల్స్ మరియు వడ్డీ రేట్లపై సానుకూల ప్రభావం చూపుతుంది. అలాగే ఎస్‌బిఐ (SBI), పిఎన్‌బి (PNB), హెచ్‌డిఎఫ్‌సి (HDFC) వంటి బ్యాంకుల వడ్డీ రేట్లలో మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

పాన్-ఆధార్ అనుసంధానం & భద్రత:

పాన్ కార్డును ఆధార్‌తో లింక్ చేయడం అత్యంత కీలకం. ఇది లేకపోతే బ్యాంకింగ్ సేవలు, ప్రభుత్వ పథకాలు నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉంది. యూపిఐ (UPI) లావాదేవీలపై నిఘా పెరగనుంది. ఫ్రాడ్ నివారణలో భాగంగా వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్ వంటి సేవలకు సిమ్ వెరిఫికేషన్ మరింత కఠినతరం కానుంది.

వేతనాలు మరియు 8వ వేతన సంఘం:

ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 2026 ఆశాజనకంగా ఉండనుంది. డిసెంబర్ 31, 2025 నుండి 7వ వేతన సంఘం స్థానంలో 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు అమల్లోకి రానున్నాయి. దీనివల్ల జీతాలు పెరగడంతో పాటు, పెరిగిన కరువు భత్యం (DA) ద్రవ్యోల్బణం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.

రైతులకు కొత్త నిబంధనలు:

పిఎం-కిసాన్ (PM-Kisan) ప్రయోజనాలు పొందడానికి రైతులకు ప్రత్యేక 'ఫార్మర్ ఐడి' తప్పనిసరి. ఇది లేకపోతే కిస్తీలు నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంది. పంట బీమా విషయంలో, వన్యప్రాణుల వల్ల పంట నష్టం జరిగితే 72 గంటల్లోపు రిపోర్ట్ చేయాలి, లేదంటే పరిహారం లభించదు. ఈ నిబంధన పారదర్శకత కోసం తీసుకువచ్చారు.

ఇంటి ఖర్చులు:

జనవరి 1 నుండి ఎల్‌పిజి (LPG) గ్యాస్ ధరలు, పారిశ్రామిక గ్యాస్ మరియు విమాన ఇంధన ధరలలో మార్పులు ఉండవచ్చు. ఇది పరోక్షంగా రవాణా ఛార్జీలు మరియు నిత్యావసరాల ధరలపై ప్రభావం చూపవచ్చు.

ముగింపు:

2026లో వస్తున్న ఈ ఆర్థిక మార్పుల పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండటం వల్ల మీ ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడమే కాకుండా, కొత్త సులభతర విధానాలను అందిపుచ్చుకోవచ్చు. బ్యాంకింగ్, జీతాలు, మరియు రైతు పథకాల అప్‌డేట్స్‌ను గమనిస్తూ మీ ఆర్థిక ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకోండి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick