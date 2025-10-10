  • Menu
2025 దీపావళి స్పెషల్: అరుదైన యోగాలు, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలిసొస్తుంది! ఈ రాశుల వారికి కాసుల వర్షం, ధనవంతులయ్యే అవకాశం!

Highlights

2025 దీపావళి రోజున అరుదైన గ్రహ యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ శుభ సమయాల్లో లక్ష్మీదేవిని ఆరాధిస్తే వృషభ, సింహ, కుంభ రాశి వారికి ఆర్థికాభివృద్ధి, ధనవృద్ధి, విజయాలు కలగనున్నాయి.

ఈ ఏడాది 2025 దీపావళి చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది. అక్టోబర్ 20, సోమవారం నాడు జరగనున్న ఈ దీపాల పండుగలో, అరుదైన గ్రహ యోగాలు ఏర్పడుతుండటంతో ఇది ఆధ్యాత్మికంగా, ఆర్థికపరంగా ఎంతో శుభప్రదంగా మారనుంది. లక్ష్మీదేవి కటాక్షం పొందడానికి ఈ సమయం అత్యుత్తమంగా భావిస్తున్నారు జ్యోతిష్య నిపుణులు.

అరుదైన యాదృచ్చికం – దీపావళి 2025 స్పెషల్!

ప్రతి సంవత్సరం దీపావళి పండుగను చిన్నా పెద్దా అందరూ ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు. కానీ ఈసారి దీపావళి నాడు ఏర్పడుతున్న గ్రహస్థితులు చాలా అరుదైనవి. ఇవి కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని, ధనవృద్ధిని, సక్సెస్‌ను అందిస్తాయి.

దీపావళి నాడు ఏర్పడే ముఖ్య యోగాలు:

1. శని తిరోగమనం (Shani Retrograde):

దీపావళి రోజున శని గ్రహం తిరోగమన స్థితిలో ఉండటం ఒక అరుదైన పరిణామం. దీని ప్రభావం వృషభ రాశి, మిథున రాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి, ఆర్థికంగా బలపడతారు.

2. హంస మహాపురుష రాజయోగం (Hamsa Mahapurush Rajyog):

గురుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని వల్ల అదృష్టం, గౌరవం, సక్సెస్, సంపద కలుగుతాయి. వ్యాపారులు, ఉద్యోగస్తులు రెండింటికీ ఇది లాభదాయకమైన సమయం.

3. బుధాదిత్య రాజయోగం (Budh-Aditya Rajyog):

అక్టోబర్ 17న, దీపావళికి ముందే సూర్యుడు తులా రాశిలోకి ప్రవేశించి, బుధుడితో సంయోగం చెంది ఈ శుభయోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది సంపద, విలాసాలు, నాయకత్వం, పేరుప్రఖ్యాతి తీసుకువస్తుంది.

4. కాళాక్షి రాజయోగం (Kalakshi Rajyog):

శుక్రుడు, చంద్రుడు కన్య రాశిలో సంయోగం చెంది ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని వల్ల మానసిక ప్రశాంతత, ప్రేమలో ఆనందం, జీవితంలో స్థిరత్వం లభిస్తాయి.

ఈ రాశుల వారికి కాసుల వర్షం!

2025 దీపావళి ప్రత్యేకంగా మూడు రాశుల వారికి అదృష్టం తెస్తుంది.

  1. వృషభ రాశి: ఆర్థికపరంగా ఎదుగుదల, వ్యాపారంలో లాభాలు.
  2. సింహ రాశి: కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలు, గౌరవం.
  3. కుంభ రాశి: ఆస్తి, పెట్టుబడులు, ఆదాయ వృద్ధి.

లక్ష్మీ పూజ ముహూర్తాలు (Diwali Lakshmi Puja Timings 2025):

  • అభిజిత్ ముహూర్తం: ఉదయం 11:43 నుంచి 12:28 వరకు
  • అమృత కాలం: మధ్యాహ్నం 1:40 నుంచి 3:26 వరకు
  • లక్ష్మీ పూజ ముహూర్తం: రాత్రి 7:08 నుంచి 8:18 వరకు
  • ప్రదోష కాలం: సాయంత్రం 5:46 నుంచి రాత్రి 8:18 వరకు
  • వృషభ కాలం: రాత్రి 7:08 నుంచి 9:03 వరకు
  • నిషిత కాల పూజ: ఉదయం 11:41 నుంచి 12:31 వరకు

ముగింపు:

ఈ దీపావళి 2025 గ్రహస్థితులు అత్యంత శుభప్రదంగా ఉండబోతున్నాయి. లక్ష్మీదేవి కటాక్షంతో ఆర్థికాభివృద్ధి, శాంతి, సంతోషం మీ జీవితంలోకి చేరవచ్చని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఈ దీపావళి నాడు భక్తి, విశ్వాసంతో లక్ష్మీ పూజ చేయండి — అదృష్టం మీవైపే!

