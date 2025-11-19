భారత్లో 13 లక్షల కొత్త ఉద్యోగాలు—NLB నివేదికలో కీలక అంచనా
NLB నివేదిక ప్రకారం 2030 నాటికి భారత్లో గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్స్ (GCCs)లో 13 లక్షల కొత్త ఉద్యోగాలు సృష్టించబడనున్నాయి. AI డిమాండ్, టియర్-2 నగరాల వృద్ధి, విశాఖపట్నం వంటి కొత్త AI హబ్ల వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
GCC: 2030 నాటికి 13 లక్షల కొత్త ఉద్యోగాలు—AI వల్ల భారీ అవకాశాలు
కృత్రిమ మేధపై ఉన్న భయాలు మధ్యలో… NLB సర్వీసెస్ తాజా నివేదిక మాత్రం భిన్నమైన దృశ్యం చూపించింది.
భారత్లో కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న 1,800+ GCCలు ప్రస్తుతం 21.6 లక్షల నిపుణులకు ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాయి.
వచ్చే 12 నెలల్లో ఇవి 11% వృద్ధితో 24 లక్షలకు, 2030 నాటికి 34.6 లక్షలకు పెరగనున్నాయి.
👉 అంటే మరిన్ని 13 లక్షల కొత్త ఉద్యోగాలు జీసీసీల్లో సృష్టించబడతాయని నివేదిక స్పష్టం చేస్తోంది.
2025లో 85-95 కొత్త GCCలు—వాటిలో ఎక్కువగా కొత్త యూనిట్లు
2025లో భారత్లో:
85–95 కొత్త GCCలు స్థాపన
వాటిలో 60 పూర్తిగా కొత్తవి
మిగిలినవి ప్రస్తుత సంస్థల విస్తరణలో భాగం
“AI ఉద్యోగాలను తీసేయదు… నైపుణ్యాలను పెంపొందిస్తుంది” — NLB CEO
ఎన్ఎల్బీ సర్వీసెస్ సీఈఓ సచిన్ అలుగ్ చెప్పారు:
“బాధ్యతాయుతంగా వాడితే AI మానవ నైపుణ్యాలను భర్తీ చేయదు, మరింత శక్తివంతం చేస్తుంది.”
AI, GenAI నైపుణ్యాలు GCCలను గ్లోబల్ కంపెనీలకు స్ట్రాటజిక్ హబ్లుగా మార్చుతున్నాయని నివేదిక పేర్కొంది.
భారతీయుల AI స్కిల్ గ్లోబల్ టాప్
AI స్కిల్ స్కోరులో:
- భారత్: 2.8
- అమెరికా: 2.2
- జర్మనీ: 1.9
ఇది భారత్ AI ఇన్నోవేషన్లో ముందంజలో ఉన్నట్లు చూపిస్తోంది.
టియర్-2 నగరాలే భవిష్యత్తు AI హబ్లు
2030 నాటికి:
- GCC ఉద్యోగుల్లో 39% మంది (13.5 లక్షలు)
→ టియర్-2, టియర్-3 నగరాల్లో పనిచేస్తారు.
ఇలా మారితే భారీ ఖర్చులు తగ్గుతాయి:
- 20–35% టాలెంట్ ఖర్చు తగ్గింపు
- 30–50% ఆఫీస్ నిర్వహణ వ్యయం తగ్గింపు
- 10–12% ఉద్యోగుల వలసలు తగ్గింపు
కొత్తగా వెలుగులోకి రానున్న AI హబ్లు:
- విశాఖపట్నం
- కోయంబత్తూర్
- అహ్మదాబాద్
- భువనేశ్వర్
హైదరాబాద్: ఈ ఏడాది 41 కొత్త GCCలు—బెంగళూరును దాటింది
హైదరాబాద్లో:
- 360 GCCలు,
- 3.10 లక్షల ఉద్యోగాలు,
- 2024లో 41 కొత్త GCCలు (బెంగళూరులో 30 మాత్రమే)
హైదరాబాద్కు మూడు పెద్ద బలం:
- తక్కువ ఖర్చు
- పెద్దగా లభించే టెక్ టాలెంట్
- అద్భుత మౌలిక వసతులు
ఫార్మా, హెల్త్కేర్, లైఫ్ సైన్సెస్, GenAI, ఆటోమేషన్ రంగాల్లో హైదరాబాద్ ముందంజలో ఉంది.