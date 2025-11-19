  • Menu
భారత్‌లో 13 లక్షల కొత్త ఉద్యోగాలు—NLB నివేదికలో కీలక అంచనా

Highlights

NLB నివేదిక ప్రకారం 2030 నాటికి భారత్‌లో గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్స్ (GCCs)లో 13 లక్షల కొత్త ఉద్యోగాలు సృష్టించబడనున్నాయి. AI డిమాండ్, టియర్-2 నగరాల వృద్ధి, విశాఖపట్నం వంటి కొత్త AI హబ్‌ల వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.

GCC: 2030 నాటికి 13 లక్షల కొత్త ఉద్యోగాలు—AI వల్ల భారీ అవకాశాలు

కృత్రిమ మేధపై ఉన్న భయాలు మధ్యలో… NLB సర్వీసెస్ తాజా నివేదిక మాత్రం భిన్నమైన దృశ్యం చూపించింది.

భారత్‌లో కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న 1,800+ GCCలు ప్రస్తుతం 21.6 లక్షల నిపుణులకు ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాయి.

వచ్చే 12 నెలల్లో ఇవి 11% వృద్ధితో 24 లక్షలకు, 2030 నాటికి 34.6 లక్షలకు పెరగనున్నాయి.

👉 అంటే మరిన్ని 13 లక్షల కొత్త ఉద్యోగాలు జీసీసీల్లో సృష్టించబడతాయని నివేదిక స్పష్టం చేస్తోంది.

2025లో 85-95 కొత్త GCCలు—వాటిలో ఎక్కువగా కొత్త యూనిట్లు

2025లో భారత్‌లో:

85–95 కొత్త GCCలు స్థాపన

వాటిలో 60 పూర్తిగా కొత్తవి

మిగిలినవి ప్రస్తుత సంస్థల విస్తరణలో భాగం

“AI ఉద్యోగాలను తీసేయదు… నైపుణ్యాలను పెంపొందిస్తుంది” — NLB CEO

ఎన్‌ఎల్‌బీ సర్వీసెస్ సీఈఓ సచిన్ అలుగ్ చెప్పారు:

“బాధ్యతాయుతంగా వాడితే AI మానవ నైపుణ్యాలను భర్తీ చేయదు, మరింత శక్తివంతం చేస్తుంది.”

AI, GenAI నైపుణ్యాలు GCCలను గ్లోబల్ కంపెనీలకు స్ట్రాటజిక్ హబ్‌లుగా మార్చుతున్నాయని నివేదిక పేర్కొంది.

భారతీయుల AI స్కిల్ గ్లోబల్ టాప్

AI స్కిల్ స్కోరులో:

  1. భారత్: 2.8
  2. అమెరికా: 2.2
  3. జర్మనీ: 1.9

ఇది భారత్‌ AI ఇన్నోవేషన్‌లో ముందంజలో ఉన్నట్లు చూపిస్తోంది.

టియర్-2 నగరాలే భవిష్యత్తు AI హబ్‌లు

2030 నాటికి:

  1. GCC ఉద్యోగుల్లో 39% మంది (13.5 లక్షలు)

→ టియర్-2, టియర్-3 నగరాల్లో పనిచేస్తారు.

ఇలా మారితే భారీ ఖర్చులు తగ్గుతాయి:

  1. 20–35% టాలెంట్ ఖర్చు తగ్గింపు
  2. 30–50% ఆఫీస్ నిర్వహణ వ్యయం తగ్గింపు
  3. 10–12% ఉద్యోగుల వలసలు తగ్గింపు

కొత్తగా వెలుగులోకి రానున్న AI హబ్‌లు:

  1. విశాఖపట్నం
  2. కోయంబత్తూర్
  3. అహ్మదాబాద్
  4. భువనేశ్వర్

హైదరాబాద్: ఈ ఏడాది 41 కొత్త GCCలు—బెంగళూరును దాటింది

హైదరాబాద్‌లో:

  1. 360 GCCలు,
  2. 3.10 లక్షల ఉద్యోగాలు,
  3. 2024లో 41 కొత్త GCCలు (బెంగళూరులో 30 మాత్రమే)

హైదరాబాద్‌కు మూడు పెద్ద బలం:

  1. తక్కువ ఖర్చు
  2. పెద్దగా లభించే టెక్ టాలెంట్
  3. అద్భుత మౌలిక వసతులు

ఫార్మా, హెల్త్‌కేర్, లైఫ్ సైన్సెస్, GenAI, ఆటోమేషన్ రంగాల్లో హైదరాబాద్ ముందంజలో ఉంది.

