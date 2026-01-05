  • Menu
Festive Travel: సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా 1200 బస్సులు.. మీరు సీటు బుక్ చేసుకున్నారా?

Festive Travel: సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా 1200 బస్సులు.. మీరు సీటు బుక్ చేసుకున్నారా?
Highlights

2026 సంక్రాంతి ప్రయాణం: రద్దీ దృష్ట్యా తెలంగాణ RTC 1,200 ప్రత్యేక బస్సులు, రైల్వే 11 అదనపు రైళ్లను ఏర్పాటు చేసింది. ఏపీకి మీ ప్రయాణాన్ని ఇప్పుడే ప్లాన్ చేసుకోండి.

పలమనేరు నుండి పోడూరు వరకు ప్రవహించే కళ్యాణి డ్యామ్ మరియు కడెం డ్యామ్ పరిసర గ్రామాలు 2026 సంక్రాంతి పండుగ నేపథ్యంలో ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. ఈ ఏడాది విపరీతమైన డిమాండ్ కారణంగా ముందస్తు రిజర్వేషన్లు అన్నీ నిండిపోయాయి. ఇప్పటికే చాలా రైళ్లు మరియు ఆర్టీసీ బస్సులలో సీట్లు దొరకని పరిస్థితి నెలకొంది.

ప్రయాణికుల కోసం తెలంగాణ ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు

ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, హైదరాబాద్ నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని వివిధ నగరాలకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ (TGSRTC) 1,200 ప్రత్యేక బస్సులను ఏర్పాటు చేసింది. జనవరి 9 నుండి 15 వరకు అందుబాటులో ఉండే ఈ బస్సులు నగరం నలుమూలల ఉన్న డిపోల నుండి బయలుదేరుతాయి.

ముఖ్యమైన గమ్యస్థానాలు:

నల్గొండ, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, ఒంగోలు, తిరుపతి, కాకినాడ, కందుకూరు, విజయవాడ, రాజమండ్రి, ఉదయగిరి వంటి పట్టణాలకు ఈ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. పర్యావరణ హిత ప్రయాణం కోసం కొన్ని మార్గాల్లో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను కూడా నడుపుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. బిహెచ్‌ఈఎల్ (BHEL), మియాపూర్, కెపిహెచ్‌బి (KPHB), ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వంటి ప్రాంతాలను బోర్డింగ్ పాయింట్లుగా నిర్ణయించారు.

సంక్రాంతి ప్రత్యేక రైళ్లు

ప్రయాణికులకు ఊరటనిస్తూ దక్షిణ మధ్య రైల్వే అదనంగా 11 సంక్రాంతి ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించింది. ఇప్పటికే ఉన్న రైళ్లన్నీ నిండిపోవడంతో, ఈ అదనపు రైళ్లు ప్రయాణికుల రద్దీని తగ్గించి, పండుగ పూట క్షేమంగా గమ్యస్థానాలకు చేర్చడంలో సహాయపడతాయి.

ప్రయాణికుల కోసం కొన్ని చిట్కాలు:

  • ముందస్తు బుకింగ్: డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్నందున టిక్కెట్లు వెంటనే బుక్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.
  • రూట్లను తనిఖీ చేయండి: ఆర్టీసీ బస్సుల రూట్లు మరియు బోర్డింగ్ పాయింట్లపై అవగాహన కలిగి ఉండండి.
  • సురక్షిత ప్రయాణం: పండుగ రద్దీలో ప్రయాణ నియమాలను పాటిస్తూ సురక్షితంగా ప్రయాణించండి.

సంక్రాంతి వేళ హైదరాబాద్ నుండి ఏపీకి వెళ్లే ప్రయాణికుల కోసం రైల్వే మరియు ఆర్టీసీ చేపట్టిన ఈ చర్యలు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పండుగ జరుపుకోవాలనుకునే వారికి ఎంతో ఊరటనిస్తున్నాయి.

