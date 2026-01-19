Yellamma: వేణు 'ఎల్లమ్మ'లో దేవిశ్రీ ప్రసాద్తో పాటు మరో స్టార్ హీరో? రాజశేఖర్ పాత్రపై వెలుగులోకి ఆసక్తికర విషయాలు!
దర్శకుడు వేణు యెల్దండి తెరకెక్కిస్తున్న 'ఎల్లమ్మ' సినిమాలో దేవిశ్రీ ప్రసాద్ తండ్రిగా సీనియర్ హీరో రాజశేఖర్ నటించబోతున్నట్లు సమాచారం. ఈ సినిమా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఇక్కడ చూడండి.
'బలగం' సినిమాతో దర్శకుడిగా ఇండస్ట్రీని షేక్ చేసిన వేణు యెల్దండి, ఇప్పుడు తన రెండో సినిమా 'ఎల్లమ్మ' (Yellamma) తో మరో సంచలనానికి సిద్ధమవుతున్నారు. దిల్ రాజు బ్యానర్లో రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ సినిమా ద్వారా టాలీవుడ్ రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ (DSP) హీరోగా పరిచయం అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ఈ సినిమాలో ఒక కీలక పాత్ర కోసం టాలీవుడ్ సీనియర్ స్టార్ హీరోను రంగంలోకి దించుతున్నట్లు సమాచారం.
DSP తండ్రిగా 'యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్'?
తాజా సినీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. ఈ సినిమాలో దేవిశ్రీ ప్రసాద్ తండ్రి పాత్రలో సీనియర్ హీరో రాజశేఖర్ (Rajasekhar) కనిపించబోతున్నారట.
కీలక పాత్ర: కథలో ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉన్న ఈ పాత్ర కోసం వేణు, రాజశేఖర్ను సంప్రదించగా ఆయన గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
రెండో ఇన్నింగ్స్: రాజశేఖర్ తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో విభిన్నమైన పాత్రలు పోషించడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే, తెరపై రాజశేఖర్ - దేవిశ్రీల కాంబినేషన్ చూడటం అభిమానులకు పెద్ద పండగే అవుతుంది.
షూటింగ్ మోడ్ లో 'ఎల్లమ్మ'
సంక్రాంతి సందర్భంగా విడుదలైన ఈ సినిమా టైటిల్ పోస్టర్ మరియు గ్లింప్స్ వీడియోకు అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మాస్ లుక్ చూసి ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయిపోయారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది.
హీరోయిన్ ఎవరంటే?: ఇప్పటివరకు ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరనేది చిత్ర యూనిట్ అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. గతంలో కీర్తి సురేష్ పేరు వినిపించినప్పటికీ, ఆమె ఈ ప్రాజెక్ట్లో లేరని క్లారిటీ వచ్చింది. త్వరలోనే క్రేజీ హీరోయిన్ పేరును అనౌన్స్ చేసే అవకాశం ఉంది.
వేణు పక్కా ప్లాన్!
'బలగం' సినిమాతో తెలంగాణ సంస్కృతిని, భావోద్వేగాలను అద్భుతంగా పండించిన వేణు.. 'ఎల్లమ్మ'తో అంతకు మించిన ఇంటెన్స్ డ్రామాను చూపించబోతున్నారని టాక్. ఈ ఏడాది ఆఖర్లోనే సినిమాను విడుదల చేయడానికి దిల్ రాజు టీమ్ సన్నాహాలు చేస్తోంది.