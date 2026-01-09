Yash Toxic Movie Remuneration: 'టాక్సిక్' కోసం యశ్ రెమ్యునరేషన్ అన్ని కోట్లా? హీరోయిన్ల పారితోషికం వింటే మైండ్ బ్లాంక్ అవ్వాల్సిందే!
రాకింగ్ స్టార్ యశ్ 'టాక్సిక్' సినిమా రెమ్యునరేషన్ వివరాలు లీక్ అయ్యాయి. యశ్ రూ. 50 కోట్లు తీసుకుంటుండగా, హీరోయిన్లలో నయనతార టాప్ రేంజ్ లో ఉంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
కన్నడ సూపర్ స్టార్, రాకింగ్ స్టార్ యశ్ (Yash) పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన 'టాక్సిక్' (Toxic) టీజర్ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. గీతూ మోహన్ దాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ టీజర్ చూశాక, అంచనాలు ఎక్కడికో వెళ్లిపోయాయి. అయితే ఇప్పుడు ఫిల్మ్ నగర్లో ఈ సినిమా బడ్జెట్ మరియు నటీనటుల పారితోషికంపై ఆసక్తికర చర్చ నడుస్తోంది.
యశ్ రెమ్యునరేషన్ ఎంత?
'కేజీఎఫ్' సిరీస్తో గ్లోబల్ స్టార్గా ఎదిగిన యశ్, ఈ సినిమా కోసం భారీ మొత్తంలో పారితోషికం అందుకుంటున్నట్లు సమాచారం. అందుతున్న వార్తల ప్రకారం, యశ్ ఈ సినిమా కోసం రూ. 50 కోట్లు పారితోషికంగా తీసుకుంటున్నారు. కేవలం నటుడిగానే కాకుండా, ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఆయన భాగస్వామిగా కూడా ఉన్నారని టాక్.
హీరోయిన్ల రేంజ్ మామూలుగా లేదుగా!
ఈ సినిమాలో క్రేజీ హీరోయిన్ల సందడి ఉండబోతోంది. అయితే అందరి కంటే ఎక్కువ రెమ్యునరేషన్ ఎవరు అందుకుంటున్నారనేది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
నయనతార: లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార ఈ సినిమా కోసం రూ. 12 నుండి 18 కోట్ల మధ్య పారితోషికం తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈమె పాత్ర కథలో చాలా కీలకంగా ఉండబోతుందట.
కియారా అద్వానీ: బాలీవుడ్ బ్యూటీ కియారా అద్వానీకి కూడా ఈ సినిమా కోసం భారీగానే చెల్లిస్తున్నారు. ఈమె దాదాపు రూ. 15 కోట్లు తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం.
రుక్మిణి వసంత్: కన్నడ భామ రుక్మిణి వసంత్ రూ. 3 నుంచి 5 కోట్ల వరకు అందుకుంటుండగా.. హుమా ఖురేషి, తారా సుతారియా వంటి తారలు రూ. 2 నుంచి 3 కోట్ల వరకు వసూలు చేస్తున్నారట.
టీజర్ క్రియేట్ చేసిన రికార్డులు:
యశ్ తన పుట్టినరోజున ఫ్యాన్స్కు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ 'టాక్సిక్' టీజర్. ఇది విడుదలైన 21 గంటల్లోనే 47 మిలియన్ వ్యూస్ సాధించి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. 24 గంటలు గడిచేసరికి 5 కోట్ల వ్యూస్ మార్కును సులువుగా దాటేస్తుందని ట్రేడ్ అనలిస్టులు చెబుతున్నారు.
రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్!
దాదాపు రూ. 300 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం 2026 మార్చి 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఇందులో యశ్ 'రాయ' అనే పవర్ఫుల్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. 2026లో ఇది అతిపెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ కావడం ఖాయమని అభిమానులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.