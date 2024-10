Prabhas, Samantha: ప్రభాస్, సమంత అందుకే కలిసి నటించలేదా?

Why not Samantha for Prabhas Movies: ప్రభాస్.. ఈ పేరు ప్రస్తుతం పరిచయం అక్కర్లేని పేరు. టాలీవుడ్‌లోనే కాదు ఇతర దేశాల్లోనూ డార్లింగ్ క్రేజ్ అలా ఉంటుంది మరి. ప్రభాస్ సినిమా వస్తుందంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏ రేంజ్‌లో సంబరాలు జరుగుతాయో.. విదేశాల్లోనూ అలాంటి పరిస్థితే కనిపిస్తోంది. రీసెంట్‌గా ప్రభాస్ బర్త్ డే సందర్భంగా జపాన్‌లో రాధేశ్యామ్ సినిమాను రీ రిలీజ్ చేసి అక్కడ ఫ్యాన్స్ బర్త్ డేను సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. అలాంటి పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్, సమంతతో మాత్రం ఇప్పటి వరకు స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోకపోవడం.

పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ ఇప్పటి వరకు చాలా మంది హీరోయిన్లతో నటించారు. ఇక సమంత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ బ్యూటీ కేవలం తెలుగు, తమిళ భాషల్లోనే కాకుండా హిందీ చిత్ర సీమలో కూడా తన హవా కొనసాగిస్తోంది. ఇక ఇటు ప్రభాస్, అటు సమంత దశాబ్దాల నుంచి తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఎవరికి వారే స్టార్ హీరో, హీరోయిన్లుగా సినిమాలు చేస్తున్నారు. కానీ ఇప్పటి వరకు వీరిద్దరు కలిసి ఒక్క సినిమాలోనూ నటించలేదు.

ఆ సినిమాకు సమంత పేరే అనుకున్నారు.. కానీ

ప్రభాస్, సమంత కలిసి నటించాలని చాలామంది అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. సమంత, ప్రభాస్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్న పోస్టులపై కూడా తరచూ ఇలాంటి కామెంట్స్ వినిపిస్తుంటాయి. అయితే వీరిద్దరూ కలిసి నటించకపోవడానికి ఓ ప్రత్యేక కారణం ఉందనే టాక్ నడుస్తోంది. అదే హైట్.. ప్రభాస్ ఆరు అడుగులు ఉంటే.. సమంత 5.2 అడుగులు ఉంటుంది. ఈ హైట్ సమస్య కారణంగానే వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో ఇప్పటిదాకా సినిమా రాలేదనే అభిప్రాయాలు వినిపించాయి. నిజానికి ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన పాన్ ఇండియా మూవీ సాహోలో ముందుగా సమంతనే హీరోయిన్‌గా అనుకున్నారని ప్రచారం జరిగింది. కానీ శ్రద్ధ కపూర్ ఆ ఛాన్స్ కొట్టేసింది. అలా వీరిద్ధరి కాంబోలో రావాల్సిన ఒక్క సినిమా కాస్త మిస్సైంది.

నిజానికి మహేష్ బాబు కూడా ఆరడుగుల అందగాడే. అయినప్పటికీ సమంతతో సినిమా తీసి మేకర్స్ బాగానే మేనేజ్ చేశారు. మరి ప్రభాస్, సమంత జోడికి నిజంగానే హైట్ అడ్డుగా మారిందా? లేదంటే ఇంకా ఏదైనా కారణం ఉందా? అనేది తెలియాల్సి ఉంది. మరి ఫ్యూచర్‌లోనైనా వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో సినిమా చేస్తారో లేదో చూడాలి. కాగా ప్రభాస్ ఇప్పటిదాకా అనుష్క, కాజల్, తమన్నా, త్రిష, శ్రియ, ఇలియానా, శ్రద్ధ కపూర్, కంగనా రనౌత్, దీపిక పదుకొనే, పూజ హెగ్డే వంటి స్టార్ హీరోయిన్లతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు.

ఇందులో ఆయన ఎక్కువగా అనుష్క, కాజల్, త్రిషలతో కలిసి నటించారు. ఇక కాజల్, అనుష్కతో ప్రభాస్ ప్రేమాయణం నడిపించారనే రూమర్లు విన్పించాయి. అనుష్కతో అయితే ఏకంగా బాహుబలి సినిమా పూర్తయిన తరువాత ఆ ఇద్దరూ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు అనేంత వరకు యవ్వారం వెళ్లింది.

ఇక ప్రస్తుతం ప్రభాస్ వరుస సినిమాలతో బిజీబిజీగా ఉన్నారు. అందులో రాజాసాబ్ ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. మారుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 10న రిలీజ్ చేయాలని మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. దీనితో పాటుగా ఫౌజీ, సలార్ 2, స్పిరిట్ వంటి పాన్ ఇండియా సినిమాలతో తెగ బిజీగా గడుపుతున్నారు ప్రభాస్.

ఇక నాగచైతన్యతో డైవర్స్ తర్వాత సినిమాలకు కొంత గ్యాప్ ఇచ్చిన సమంత.. మళ్లీ నటనపై దృష్టి పెట్టారు. సమంత నటించిన వెబ్ సిరీస్ సిటాడెల్ హనీ బన్నీ త్వరలో విడుదల కానుంది. డైవర్స్ తరువాత ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నప్పుడు వచ్చిన సిటాడెల్ హనీ బన్నీ అవకాశం తనను ఆ బాధ మరిచిపోయేలా చేసిందని సమంత చెప్పుకొచ్చారు.