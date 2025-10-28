Rashmika Mandanna : రష్మికనే అందరు నిర్మాతలు ఎందుకు కోరుకుంటారు? కారణం చెప్పిన తెలుగు నిర్మాత
Rashmika Mandanna : వరుసగా పాన్ ఇండియా సినిమాల్లో నటిస్తూ రష్మిక హీరోయిన్ గా దూసుకుపోతున్నారు. ఇప్పటికే ఆమె పలు సూపర్ హిట్ సినిమాలను అందించారు. స్టార్ హీరోలకు జోడీగా విజయం సాధించారు. పుష్ప, పుష్ప 2, యానిమల్, ఛావా వంటి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలు ఆమె ఖాతాలో ఉన్నాయి. ఇంతకీ అందరు నిర్మాతలు రష్మికానే ఎంచుకోవడానికి కారణం ఏమిటి? ఆ విషయం గురించి టాలీవుడ్ నిర్మాత ఎస్కేఎన్ మాట్లాడారు. ది గర్ల్ఫ్రెండ్ సినిమా ఈవెంట్లో ఆయన ఈ విషయం చెప్పారు.
హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణె పని గంటల విషయంలో అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడం పెద్ద వార్తగా మారింది. రోజుకు కేవలం 8 గంటలు మాత్రమే పని చేస్తానని దీపికా పదుకొణె పట్టుబట్టారని తెలిసింది. ఆమె డిమాండ్కు కొంతమంది నిర్మాతలు అంగీకరించలేదు. అందుకే ఆమెను కల్కి 2898 ఏడీ సీక్వెల్, స్పిరిట్ సినిమాల నుండి తొలగించినట్లుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ విషయం నేపథ్యంలోనే నిర్మాత ఎస్కేఎన్ మాట్లాడారు.
"ఎన్ని గంటలు పని చేయాలనే చర్చ జరుగుతున్న ఈ సమయంలో ఎన్ని గంటలైనా పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండే ఏకైక పాన్ ఇండియా హీరోయిన్ ఎవరంటే అది రష్మికానే. ఆమె ప్రేమతో పని చేస్తారు, పని గంటల లెక్కల్లో కాదు" అని నిర్మాత ఎస్కేఎన్ రష్మికను పొగిడారు. ఈ మాటలు రష్మికకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న గౌరవాన్ని, ఆమె నిబద్ధతను స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
"సమయం విషయంలో రష్మిక మందణ్ణకు నిబద్ధత ఉంది. ఆమెకు కఠినమైన పరిమితులు లేవు. అందుకే అందరూ రష్మికా మందణ్ణను తమ కుటుంబ సభ్యురాలిలా చూస్తారు" అనేది నిర్మాత ఎస్కేఎన్ అభిప్రాయం. మొత్తం మీద, నటీనటుల పని గంటల గురించి పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. దీపికా పదుకొణె డిమాండ్ కూడా సరైనదే అని కొందరు అంటున్నారు. అయినప్పటికీ, రష్మిక ఎలాంటి పరిమితులు లేకుండా పని చేయడం వల్లే ఆమెకు ఎక్కువ అవకాశాలు వస్తున్నాయని ఎస్కేఎన్ వెల్లడించారు.
రష్మికా మందణ్ణ ప్రస్తుతం వరుసగా సినిమాలను అంగీకరిస్తున్నారు. ఆమె బాలీవుడ్, దక్షిణాదిలో అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న నటిగా గుర్తింపు పొందారు. ఆమె కన్నడ నటుడు దీక్షిత్ శెట్టితో కలిసి నటించిన ది గర్ల్ఫ్రెండ్ విడుదలకి సిద్ధంగా ఉంది. ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.