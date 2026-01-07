చిరంజీవిపై Director Kodanda Rami Reddy సెటైర్లు.. మెగా ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహం!
మెగాస్టార్ చిరంజీవి 150వ సినిమా సమయంలో దర్శకుడు కోదండరామిరెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించాయి. చిరంజీవి మెసేజ్లు ఇస్తే నవ్వుతారని ఆయన అనడం, ఆ తర్వాత రామ్ చరణ్కు క్షమాపణలు చెప్పడం వెనుక ఉన్న అసలు కథ ఇది.
చిరంజీవి దాదాపు 9 ఏళ్ల విరామం తర్వాత తన 150వ సినిమా **'ఖైదీ నెంబర్ 150'**తో వెండితెరకు తిరిగి వస్తున్న సమయమది. ఈ సినిమాను మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. సరిగ్గా అదే సమయంలో విజయవాడలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో కోదండరామిరెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు మెగా అభిమానులకు తీవ్ర ఆగ్రహం కలిగించాయి.
అసలేమన్నారంటే..?
మీరు చిరంజీవితో 150వ సినిమా చేస్తే ఎలా తీస్తారు? అని మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన సమాధానమిస్తూ..
"నేను సినిమా తీస్తే అందులో యాక్షన్, లవ్, కామెడీ అన్నీ ఉంటాయి. చిరంజీవికి కామెడీ టైమింగ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. కానీ, ఇప్పుడు చిరంజీవి సందేశాత్మక (Message oriented) సినిమాలు చేస్తే జనాలు చూడరు. నేను రైతులకు అది చేస్తా, ఇది చేస్తా అని మెసేజ్లు ఇస్తే జనాలు నవ్వుతారు."
ఆయన ఈ మాటలు అనగానే అక్కడున్న వారు కూడా నవ్వడం, ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో వివాదం ముదిరింది. చిరంజీవి రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని ఉద్దేశించే ఆయన ఇలా అన్నారని మెగా ఫ్యాన్స్ ఫీలయ్యారు.
రామ్ చరణ్కు క్షమాపణలు..
తన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమవ్వడం, మెగా అభిమానుల నుండి తీవ్ర వ్యతిరేకత రావడంతో కోదండరామిరెడ్డి వెంటనే స్పందించారు.
క్షమాపణ: తాను చిరంజీవిని తక్కువ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆ మాటలు అనలేదని, కేవలం ఫ్లోలో అలా వచ్చేసాయంటూ బహిరంగంగా క్షమాపణలు చెప్పారు.
చరణ్తో స్నేహం: "చిరంజీవి నాకు మంచి మిత్రుడు. నా మాటల వల్ల చిరంజీవికి, నిర్మాత రామ్ చరణ్కు, అభిమానులకు మనస్తాపం కలిగి ఉంటే నన్ను క్షమించండి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అంతటితో ఆ వివాదానికి తెరపడింది. విశేషమేమిటంటే, కోదండరామిరెడ్డి వద్దన్నట్టుగానే ఆ సినిమాలో రైతుల సమస్యలపై 'సందేశం' ఉన్నప్పటికీ, 'ఖైదీ నెంబర్ 150' బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లను సాధించి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్గా నిలిచింది.