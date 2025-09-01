Aishwarya Rai : ఐశ్చర్య కూతురు ఆరాధ్యకు ఏమైంది? గణపతి దర్శనం తర్వాత నెట్టింట్లో ప్రశ్నల వర్షం
Aishwarya Rai : బాలీవుడ్ సీనియర్ నటి ఐశ్వర్య రాయ్ ప్రతేడాది ముంబైలోని జీఎస్బీ గణపతి దర్శనానికి వెళ్తుంటారు. ఈ సంవత్సరం కూడా ఐశ్వర్య తన కూతురు ఆరాధ్య బచ్చన్తో కలిసి గణపతి దర్శనం చేసుకున్నారు. ఐశ్వర్య, ఆరాధ్యల ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈసారి ఆరాధ్యను చూసిన తర్వాత నెటిజన్లు చాలా ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు.
వీడియోలో, ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్, ఆరాధ్య బచ్చన్ గణేష్ ఆశీస్సులు పొందడానికి భక్తుల గుంపులో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. పండల్లోకి వెళ్లే ముందు ఇద్దరూ అభిమానులతో సెల్ఫీలు తీసుకోవడానికి నిలిచారు. ఐశ్వర్య, ఆరాధ్యను చూడటానికి పెద్ద సంఖ్యలో అభిమానులు గుమిగూడారు.
వీడియో చూసిన కొందరు నెటిజన్లు ఆరాధ్యకు ఏమైంది? ఆమె ఎందుకు విచిత్రంగా కనిపిస్తోంది? అని అడిగారు. మరికొందరు తల్లి, కూతురు ఇద్దరూ తమ హెయిర్ స్టైల్ మార్చుకున్నారు. అందుకే వారు డిఫరెంటుగా కనిపిస్తున్నారు అని చెప్పారు. ఆరాధ్య తన తల్లిలా కనిపించడం లేదు అని కూడా కొందరు కామెంట్ చేశారు. ఇంకొందరు ఆరాధ్యకు కనీసం ఒక హెయిర్ బ్యాండ్ అయినా కొనివ్వాలి అని అన్నారు. ఆరాధ్య తప్పులనే వెతకడం కొందరి పనిగా మారింది అని మరికొందరు అన్నారు.
గత కొన్ని రోజులుగా అభిషేక్, ఐశ్వర్యల విడాకుల గురించి చాలా చర్చలు జరిగాయి. కానీ కొన్ని రోజుల క్రితం ఇద్దరూ కలిసి కనిపించారు. దీంతో విడాకుల పుకార్లు ముగిసిపోయాయి. ఆరాధ్య స్కూల్ వార్షికోత్సవ కార్యక్రమంలో అమితాబ్ బచ్చన్తో కలిసి ఇద్దరూ ఒకేచోట కనిపించారు. అంతేకాకుండా, ఐశ్వర్య కూడా అభిషేక్ 49వ పుట్టినరోజుకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
చాలా సంవత్సరాలు డేటింగ్ చేసిన తర్వాత, ఐశ్వర్య, అభిషేక్ పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఐశ్వర్య, అభిషేక్ 2007లో కుటుంబాల సమక్షంలో వివాహం చేసుకున్నారు. వారి వివాహ ఫోటోలు ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. 2011లో ఈ జంట తమ కుమార్తె ఆరాధ్య బచ్చన్కు జన్మనిచ్చారు.