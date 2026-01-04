Weapons OTT Release: 17 మంది పిల్లలు మాయం.. ప్రపంచాన్ని వణికించిన ఆ హారర్ మూవీ ఇక ఓటీటీలోకి! ఎక్కడ చూడొచ్చంటే?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా $260 మిలియన్లు వసూలు చేసిన హారర్ మూవీ 'వెపన్స్' ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వస్తోంది. 17 మంది పిల్లల అదృశ్యం నేపథ్యంలో సాగే ఈ భయంకరమైన కథ స్ట్రీమింగ్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడే వారికి ఇది అదిరిపోయే అప్డేట్! థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను వణికించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపించిన ఓ హాలీవుడ్ సూపర్ హిట్ హారర్ మూవీ ఇప్పుడు మన ముందుకు రాబోతోంది. విభిన్నమైన కథాంశంతో రికార్డులు సృష్టించిన ఆ సినిమానే 'వెపన్స్' (Weapons).
అసలు ఏంటి ఈ 'వెపన్స్' కథ?
ఈ సినిమా కథ అంతా 'మేబ్రూక్' అనే ఒక చిన్న పట్టణం చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఒక రోజు రాత్రి ఊహించని విధంగా ఆ పట్టణంలో 17 మంది పిల్లలు తమ మంచాల మీద నుంచి అదృశ్యమవుతారు. అసలు వారు ఎక్కడికి వెళ్లారు? వారిని ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేశారా లేక ఏదైనా అదృశ్య శక్తి మాయం చేసిందా? అనే ఉత్కంఠభరితమైన అంశాలతో సినిమా సాగుతుంది. స్కూల్ టీచర్ పాత్రలో జూలియా గార్నర్ ఈ మిస్టరీని ఛేదించే క్రమంలో బయటపడే భయంకరమైన నిజాలు ప్రేక్షకులను సీటు అంచున కూర్చోబెడతాయి.
బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల వేట
హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ జాక్ క్రెగర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా గతేడాది హారర్ జోనర్లో పెద్ద సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది.
- వసూళ్లు: ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు $260 మిలియన్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించింది.
- నటీనటులు: జూలియా గార్నర్తో పాటు ఆస్టిన్ అబ్రమ్స్, బెనెడిక్ట్ వాంగ్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
- స్పెషాలిటీ: ఈ సినిమాలోని విజువల్స్ మరియు సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ప్రేక్షకులకు సరికొత్త భయాన్ని పరిచయం చేశాయి.
ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు? ఎక్కడ?
థియేటర్లలో చూసి భయపడిన ఈ సినిమాను ఇప్పుడు ఇంట్లోనే కూర్చుని చూసే సమయం వచ్చేసింది.
- ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: జియో హాట్ స్టార్ (Jio Hotstar)
- స్ట్రీమింగ్ తేదీ: జనవరి 8, 2026
"మేబ్రూక్ పట్టణంలో దాగి ఉన్న ఆ రహస్యం ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే జనవరి 8 వరకు ఆగాల్సిందే" అంటూ మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. మీరు హారర్ సినిమాలను గుండె నిబ్బరంతో చూడగలరా? అయితే ఈ 'వెపన్స్' మీకోసమే!