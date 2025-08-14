  • Menu
వార్ 2 ట్విటర్ రివ్యూ: ఎన్టీఆర్ మాస్ డామినేషన్, హృతిక్ రోషన్ యాక్టింగ్ ట్విస్ట్, పాజిటివ్ టాక్‌తో తారక్ బాలీవుడ్ ఎంట్రీ హిట్ టాక్!

x

War 2 Twitter Review: NTR’s Mass Domination, Hrithik Roshan’s Acting Twist & Positive Talk Make Tarak’s Bollywood Entry a Hit

Highlights

వార్ 2 ట్విటర్ రివ్యూ – జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మాస్ ఎంట్రీ, హృతిక్ రోషన్ యాక్టింగ్ ట్విస్ట్, పాజిటివ్ టాక్‌తో బాక్స్ ఆఫీస్ హిట్‌గా మారిన స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.

యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బాలీవుడ్‌లో గ్రాండ్ ఎంట్రీ, బాలీవుడ్ గ్రీక్ గాడ్ హృతిక్ రోషన్ తెలుగులో డెబ్యూ చేసిన భారీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ వార్ 2 ఈరోజు (ఆగస్ట్ 14) థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ అయ్యింది. కియారా అద్వానీ హీరోయిన్‌గా నటించగా, అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహించారు. వైఆర్ఎఫ్ బ్యానర్‌లో ఆదిత్య చోప్రా నిర్మించిన ఈ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 2019లో వచ్చిన వార్ చిత్రానికి సీక్వెల్. ఈ మూవీ రజనీకాంత్ కూలీతో ఇండిపెండెన్స్ డే వీకెండ్‌లో బరిలోకి దిగింది.

ప్రీమియర్ షోలు చూసిన ప్రేక్షకులు సోషల్ మీడియాలో పాజిటివ్ ట్విటర్ రివ్యూలు షేర్ చేస్తున్నారు. నెటిజన్ల టాక్ ప్రకారం, వార్ 2లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మాస్ ఎంట్రీ, యాక్షన్ సీన్స్, డాన్స్ నంబర్స్‌తో ఫస్ట్ హాఫ్‌ను డామినేట్ చేశాడు. సెకండ్ హాఫ్‌లో హృతిక్ రోషన్ తన అద్భుతమైన నటనతో సినిమాకి ప్రధాన ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. క్లైమాక్స్ యాక్షన్ సీన్స్ గూస్‌బంప్స్ తెప్పించేలా ఉన్నాయని రివ్యూలు చెబుతున్నాయి.

కార్ చేజింగ్, ట్రైన్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్, ఇంటర్వెల్ ఫైట్, హాలీవుడ్ రేంజ్ స్టంట్స్ సినిమాకి హైలైట్‌గా నిలిచాయి. కియారా అద్వానీ గ్లామర్‌తో పాటు మంచి నటనను ప్రదర్శించింది. అయితే, కొన్ని సీన్లలో VFX పర్ఫెక్ట్‌గా రాలేదని కొందరు అభిప్రాయపడ్డారు.

సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా పాజిటివ్ రివ్యూలే కనిపిస్తున్నాయి. ఫ్యాన్స్ మరియు యాక్షన్ లవర్స్‌కి ఇది ఫుల్ మాస్ ఫీస్ట్ అవుతుందనడంలో సందేహం లేదు.

