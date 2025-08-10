War 2 : విడుదలకు 4రోజుల ముందే రికార్డులు బద్దలు కొట్టిన ఎన్టీఆర్, హృతిక్ వార్ 2
వార్ 2 విడుదల కావడానికి ఇంకా నాలుగు రోజులే ఉంది. హృతిక్ రోషన్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులు ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మరోవైపు, రజనీకాంత్ చిత్రం కూలీ కూడా అదే రోజు విడుదలై గట్టి పోటీ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది.
ఈ నేపథ్యంలో ఈ రెండు చిత్రాల ప్రీ-సేల్స్ జోరందుకున్నాయి. ముఖ్యంగా యష్ రాజ్ ఫిలిమ్స్ స్పై యూనివర్స్ నుంచి వస్తున్న వార్ 2 సినిమా రికార్డులను సృష్టించడం మొదలుపెట్టింది. ఇప్పటికే బుక్ మై షోలో కొన్ని భారీ చిత్రాల రికార్డులను బద్దలు కొట్టేసింది.
హృతిక్ రోషన్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన వార్ 2 సినిమా ఇప్పటికే పలు భారీ చిత్రాల రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది. ఈ జాబితాలో షారుఖ్ ఖాన్, సల్మాన్ ఖాన్, రణబీర్ కపూర్ వంటి స్టార్ హీరోల సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి. విడుదలకు నాలుగు రోజుల ముందే వార్ 2 బుక్ మై షోలో ఆల్ టైమ్ ఆడియన్స్ ఇంట్రెస్ట్ రికార్డును బద్దలు కొట్టింది.
రూ.400 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించిన వార్ 2 సినిమాను చూడటానికి బుక్ మై షోలో ఏకంగా 8.39 లక్షల మంది తమ ఆసక్తిని చూపించారు. కేవలం గత 24 గంటల్లోనే 7,033 టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఈ రికార్డును సాధించడంతో వార్ 2 గతంలో పలు బ్లాక్బస్టర్ సినిమాలు సాధించిన రికార్డులను అధిగమించింది. షారుఖ్ ఖాన్ జవాన్ సినిమాకు బుక్ మై షోలో 7.30 లక్షల మంది ఆసక్తి చూపారు. అలాగే పఠాన్ సినిమాకు 7.22 లక్షల మంది ఆసక్తి చూపారు. సల్మాన్ ఖాన్ టైగర్ 3కు 5.17 లక్షల మంది, రణబీర్ కపూర్ బ్రహ్మాస్త్రకు 4.30 లక్షల మంది, రణబీర్ కపూర్ యానిమల్ కు లక్షల మంది ఆసక్తి చూపారు.
ఆగస్టు 14న విడుదల కాబోతున్న వార్ 2 సినిమాకు ప్రస్తుతం విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది. దీంతో మొదటి రోజు కలెక్షన్లలో కూడా ఈ సినిమా ఒక పెద్ద రికార్డును సృష్టించవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే, దీనికి గట్టి పోటీగా రజనీకాంత్ కూలీ సినిమా ఉంది. మొదటి రోజు ఈ సినిమా ఎంత వసూలు చేస్తుందో చూడాలి.