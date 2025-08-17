‘వార్2’కు రూ.700 కోట్లు, ‘కూలీ’కి రూ.600 కోట్లు… కలెక్షన్ టార్గెట్!
గత ఏడాది నుంచి సినీప్రియులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన రెండు భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు ‘వార్2’ మరియు ‘కూలీ’. అయితే వీటి విడుదల తర్వాత ప్రేక్షకుల అంచనాలు, చిత్రాల ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉన్నాయి. దక్షిణాదిలో ‘కూలీ’కు, ఉత్తరాదిలో ‘వార్2’కు భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి, కానీ కలెక్షన్ పరంగా ఫలితం సరిగా రాలేదు.
అంచనాలన్నీ తుస్ అయ్యాయి
సోమవారం నుంచి ఈ రెండు సినిమాల కలెక్షన్లు తగ్గే అవకాశం ఉంది. ‘వార్2’ బ్రేక్ ఈవెన్ కోసం రూ.700 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్, ‘కూలీ’ కోసం రూ.600 కోట్ల గ్రాస్ అవసరం. యష్ రాజ్ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్లో 400 కోట్ల బడ్జెట్తో వచ్చిన ‘వార్2’లో VFX నాణ్యత ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోవడం, ‘కూలీ’ చివరి భాగంలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోకపోవడం కారణంగా కలెక్షన్ పరంగా తక్కువ రాబడుతోంది.
ప్రధాన ఆకర్షణ పాత్రలు మాత్రమే మెచ్చింపు పొందాయి
‘కూలీ’లో సౌబిన్ షాహిర్, రచిత రామ్ పాత్రలు మాత్రమే ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ‘వార్2’ కోసం బాలీవుడ్లో ట్రయల్ వేసినా ఫలితం సంతృప్తికరంగా లేదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తారక్ వంటి నటులు బాలీవుడ్ మార్కెట్కు ప్రత్యక్షంగా తన సినిమాలను తీసుకురావాలనే పాఠం నేర్చుకున్నారు.
మొత్తంగా, భారీ అంచనాల మధ్య ఈ రెండు సినిమాలకు గ్రాస్ రాబడులు ఆశించినంతగా రావడం లేదు. బ్రేక్ ఈవెన్ కలెక్షన్ లక్ష్యాలపై పరిశ్రమలో చర్చ కొనసాగుతోంది.