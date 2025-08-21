Vishwambhara Update: చిరంజీవి నుంచి భారీ అప్డేట్ – విడుదల తేదీపై స్పెషల్ వీడియో రిలీజ్!
Chiranjeevi Vishwambhara Update 2025: చిరు వీఎఫ్ఎక్స్ కారణంగా ఆలస్యంపై స్పెషల్ వీడియో రిలీజ్. Release Date, Cast, Mega Blast Song వివరాలు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి కథానాయకుడిగా, దర్శకుడు వశిష్ఠ రూపొందిస్తున్న భారీ సోషియో ఫాంటసీ చిత్రం **‘విశ్వంభర’ (Vishwambhara)**పై భారీ అప్డేట్ వచ్చింది. చిరంజీవి స్వయంగా స్పెషల్ వీడియో ద్వారా ఈ సినిమా విడుదల తేదీతో పాటు ఆలస్యానికి గల కారణాన్ని వెల్లడించారు.
🎬 చిరంజీవి క్లారిటీ – ఆలస్యం ఎందుకు?
చిరంజీవి మాట్లాడుతూ,
“విశ్వంభర ఆలస్యమవుతున్నదని చాలా మంది అడుగుతున్నారు. కానీ ఈ జాప్యం సముచితం. సినిమా సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం వీఎఫ్ఎక్స్ (VFX) పై ఆధారపడి ఉంది. ప్రేక్షకులకు అత్యుత్తమమైన విజువల్ ఎక్స్పీరియెన్స్ ఇవ్వాలన్నది మా ప్రయత్నం. విమర్శలకు తావు లేకుండా, ఈ సినిమాను చందమామ కథలా అందరికీ నచ్చేలా తీర్చిదిద్దుతున్నాం” అన్నారు.
అలాగే, ఆగస్ట్ 21 సాయంత్రం 6:06 గంటలకు MEGA BLAST Glimpse Video విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఇక ఈ సినిమాను 2026 సమ్మర్లో థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్టు చెప్పారు.
విశ్వంభర – స్టార్ కాస్ట్ & హైలైట్స్
- హీరోయిన్గా త్రిష, ఆషికా రంగనాథ్ నటిస్తున్నారు.
- నటుడు కునాల్ కపూర్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
- బాలీవుడ్ బ్యూటీ మౌనీ రాయ్ స్పెషల్ సాంగ్లో మెరవనున్నారు.
- వంద మందికి పైగా డ్యాన్సర్లతో చిత్రీకరించిన ఈ పాటను భీమ్స్ సిసిరోలియో స్వరపరిచారు.
- ఈ సాంగ్ విశ్వంభరలో హైలైట్ కానుందని యూనిట్ చెబుతోంది.
భారీ అంచనాలు
ప్రస్తుతం సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో ఉంది. భారీ బడ్జెట్తో, అత్యాధునిక వీఎఫ్ఎక్స్ టెక్నాలజీతో వస్తున్న ఈ సినిమా చిన్నా–పెద్దా తేడా లేకుండా అందరినీ అలరించేలా రూపొందుతోందని చిరంజీవి తెలిపారు.
సారాంశం:
‘విశ్వంభర’ గ్లింప్స్ ఆగస్ట్ 21న రానుండగా, 2026 సమ్మర్లో థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను మెగా బ్లాస్ట్తో అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.