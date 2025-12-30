Vishwambhara Release Update: జూన్ 2026 టార్గెట్గా మేకర్స్ ప్లాన్!
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన సోషియో ఫాంటసీ చిత్రం ‘విశ్వంభర’ జూన్ 2026 విడుదల లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతోంది. వీఎఫ్ఎక్స్ పనులు పూర్తయ్యాక మెగాస్టార్ ఆమోదంతో అధికారిక ప్రకటనే వచ్చే అవకాశం ఉంది.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న సోషియో ఫాంటసీ చిత్రం ‘విశ్వంభర’ విడుదలపై స్పష్టత కోసం అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నారు. వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ మొదట 2025 సంక్రాంతికి థియేటర్లలోకి రావాల్సి ఉన్నా, అనేక కారణాల వల్ల వాయిదా పడింది.
టీజర్కు వచ్చిన మిక్స్డ్ రియాక్షన్లు, ముఖ్యంగా గ్రాఫిక్స్ నాణ్యతపై వచ్చిన విమర్శలు, టీమ్ను కీలక మార్పులు చేపట్టేలా చేశాయి. విజువల్ అవుట్పుట్ను మెరుగుపరచేందుకు దాదాపు ఏడాది పాటు వీఎఫ్ఎక్స్ వర్క్పై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టినట్లు ఇండస్ట్రీ టాక్.
ఇదిలా ఉండగా, ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ ఇప్పటికే జనవరి 2026 విడుదలకు సిద్ధమవుతుండటంతో, రెండు పెద్ద సినిమాల మధ్య సరైన గ్యాప్ ఉండేలా ‘విశ్వంభర’ను జూన్ 2026లో విడుదల చేయాలని మేకర్స్ ఆలోచిస్తున్నారని తాజా రిపోర్ట్స్ సూచిస్తున్నాయి. మెగాస్టార్ తుది అవుట్పుట్ను అప్రూవ్ చేసిన వెంటనే అధికారిక అనౌన్స్మెంట్ రావచ్చని తెలుస్తోంది.
ఈ సినిమాలో చిరంజీవితో కలిసి త్రిష, ఆషికా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ప్రపంచస్థాయి వీఎఫ్ఎక్స్ కంపెనీలు పనిచేస్తున్న ఈ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ను యూవీ క్రియేషన్స్ భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తోంది.