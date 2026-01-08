Vishwambhara Misses Golden Chance.. సంక్రాంతి బరిలో ఉంటే బాక్సాఫీస్ షేక్ అయ్యేదా?
మెగాస్టార్ చిరంజీవి ‘విశ్వంభర’ సంక్రాంతి రేసు నుంచి తప్పుకోవడంపై విశ్లేషణ. విఎఫ్ఎక్స్ నాణ్యత కోసం మే లేదా జూన్ కు వాయిదా పడ్డ సినిమా.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న సోషియో ఫాంటసీ విజువల్ వండర్ 'విశ్వంభర'. ఈ సినిమాపై ఉన్న అంచనాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. అయితే, సంక్రాంతి రేసులో ఉండాల్సిన ఈ చిత్రం వాయిదా పడటంపై ఇప్పుడు ఫిలిం నగర్లో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. మెగాస్టార్ ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని చేజార్చుకున్నారా? అనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
సంక్రాంతి మిస్ అవ్వడం 'గోల్డెన్ ఛాన్స్' కోల్పోవడమేనా?
ఈ ఏడాది సంక్రాంతి బరిలో 'ది రాజా సాబ్' మినహా మరే ఇతర పెద్ద స్టార్ (Tier 1) సినిమా లేదు. ఒకవేళ 'విశ్వంభర' పండగకు వచ్చి ఉంటే పరిస్థితి మరోలా ఉండేదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు:
విజువల్ గ్రాండియర్: పండగ పూట ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్న సినిమాలను చూడటానికి ఇష్టపడతారు. 'విశ్వంభర' అవుట్ పుట్ బాగుండి ఉంటే, 'కల్కి' రేంజ్ వసూళ్లు వచ్చే అవకాశం ఉండేది.
మెగాస్టార్ ఇమేజ్: చిరంజీవి ఫేమ్ ప్లస్ టాప్ క్లాస్ విఎఫ్ఎక్స్ (VFX) తోడైతే బాక్సాఫీస్ దగ్గర వసూళ్ల ప్రభంజనం సృష్టించేది. కానీ ప్రస్తుతం ఆ ప్లేస్ను మెగాస్టార్ సొంత సినిమా 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' భర్తీ చేస్తోంది.
వాయిదాకు అసలు కారణం ఇదేనా?
'విశ్వంభర' టీజర్ మరియు అందులోని విఎఫ్ఎక్స్ నాణ్యతపై సోషల్ మీడియాలో భారీ విమర్శలు వచ్చాయి. దీనితో టీమ్ అప్రమత్తమైంది:
క్వాలిటీ ఫస్ట్: విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ వంద శాతం సంతృప్తికరంగా వచ్చే వరకు సినిమాను విడుదల చేయకూడదని నిర్మాతలు (యువి క్రియేషన్స్) గట్టి పట్టుదలతో ఉన్నారు.
డైరెక్టర్ సైలెన్స్: దర్శకుడు వశిష్ట ప్రస్తుతం బయట ఎక్కడా కనిపించకుండా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. టీజర్ వ్యూస్ తెచ్చుకున్నప్పటికీ, సోషల్ మీడియాలో ఆశించినంత బజ్ క్రియేట్ చేయలేకపోయింది.
యువి క్రియేషన్స్కు ఇది డూ ఆర్ డై!
నిర్మాణ సంస్థ యువి క్రియేషన్స్ ప్రస్తుతం కొంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉంది. అనుష్కతో తీసిన 'ఘాటీ' నిరాశపరచడం, అఖిల్ సినిమా వాయిదా పడటంతో 'విశ్వంభర' విజయం వారికి అత్యంత కీలకం. అందుకే తొందరపడి పండగకు రిలీజ్ చేసి రిస్క్ తీసుకోవడం కంటే, పక్కాగా పనులు పూర్తి చేసి సమ్మర్లో రావడమే మంచిదని వారు భావిస్తున్నారు.
రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?
ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం, 'విశ్వంభర'ను మే లేదా జూన్ 2026లో విడుదల చేసేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. సమ్మర్ హాలిడేస్ అడ్వాంటేజ్ కూడా ఈ సినిమాకు ప్లస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.