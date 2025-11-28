Aishwarya Rai : మహిళలకు ఇచ్చిన సలహా అదుర్స్.. ఐశ్వర్య రాయ్ వీడియోకు ఫ్యాన్స్ ఫిదా
Aishwarya Rai : బాలీవుడ్ నటి, మాజీ ప్రపంచ సుందరి ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ ఎప్పుడూ తన వ్యక్తిగత జీవితం లేదా సినిమాల కారణంగా వార్తల్లో ఉంటుంది. అయితే అప్పుడప్పుడు ఆమె చెప్పే సూటి మాటలు, స్పష్టమైన అభిప్రాయాల వల్ల కూడా ఆమె వార్తల్లో నిలుస్తుంది. ఇటీవల ధర్మం, కులం గురించి ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రశంసలు అందుకున్నాయి. ఇప్పుడు మహిళలు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఎదుర్కొనే లైంగిక వేధింపులు అనే సున్నితమైన అంశంపై ఐశ్వర్య రాయ్ మాట్లాడింది. వేధింపులకు గురైనప్పుడు మహిళలు ఎలా స్పందించాలి, తమను తాము ఎలా నిందించుకోకూడదో ఆమె ఇచ్చిన సలహాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ లొరియల్ పారిస్ సంస్థ నిర్వహించిన ఒక కార్యక్రమంలో ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఆమె చాలా సంవత్సరాలుగా ఈ అంతర్జాతీయ బ్రాండ్కు అంబాసిడర్గా ఉన్నారు. ఈ ఈవెంట్లో ఆమె బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మహిళలపై జరిగే వేధింపుల గురించి మాట్లాడింది. ఈ ప్రసంగానికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో వైరల్ అవుతోంది. ఐశ్వర్యను మహిళలు వీధి వేధింపులను ఎలా ఎదుర్కోవాలి అని అడిగినప్పుడు, ఆమె ఇచ్చిన సమాధానం ఎంతో మందిని ఆలోచింపజేసింది.
ఐశ్వర్య రాయ్ మాట్లాడుతూ, మహిళలు ఇలాంటి వేధింపులకు గురైనప్పుడు ఎలా స్పందించాలో సూచించింది.. "ఆ వ్యక్తి వైపు నుంచి కళ్లు తిప్పుకోకండి. బదులుగా ధైర్యంగా నిటారుగా నిలబడండి. ఆత్మవిశ్వాసంతో నిలబడండి. మీ గౌరవాన్ని ఎప్పుడూ రాజీ పడేలా చేయకండి. మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పుడూ అనుమానించకండి. మీ దుస్తులను లేదా మీరు వేసుకున్న లిప్స్టిక్ను నిందించకండి. గుర్తుంచుకోండి, వీధుల్లో జరిగే వేధింపులు అనేది మీ తప్పు కాదు"
ఆమె ఇచ్చిన ఈ పవర్ఫుల్ మెసేజ్ చాలా మంది మహిళల్లో ధైర్యాన్ని నింపే విధంగా ఉంది. వేధింపులకు గురైనప్పుడు చాలా మంది మహిళలు తమ దుస్తుల కారణంగానే ఇలా జరిగిందని లేదా తమను తామే నిందించుకోవడం చేస్తారు. అలాంటి తప్పు చేయకూడదని ఆమె గట్టిగా చెప్పింది. ఐశ్వర్య రాయ్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలపై సోషల్ మీడియా యూజర్లు ఉత్సాహంగా స్పందించారు. ఇది ఒక ముఖ్యమైన అంశమని, దీనిపై అవగాహన కల్పించడం చాలా అవసరమని చాలా మంది అంగీకరించారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మహిళలను నిందించే సంస్కృతి సమాజంలో ఉందని, దీనిపై ఐశ్వర్య గళం వినిపించడం గొప్ప విషయం అని అభిమానులు కొనియాడారు. "ఆమె అందమైన వ్యక్తి మాత్రమే కాదు, తెలివైన వ్యక్తి కూడా" అంటూ ఆమెను ప్రశంసించారు.