Jana Nayagan Release Postponed: విజయ్ 'జన నాయగన్'కు సెన్సార్ బ్రేక్.. విడుదల వాయిదా!
Jana Nayagan Release Postponed: దళపతి విజయ్ 'జన నాయగన్' సినిమా విడుదల వాయిదా? సెన్సార్ బోర్డు అభ్యంతరాలు మరియు మద్రాస్ హైకోర్టు తీర్పు రిజర్వ్ కావడంతో నెలకొన్న ఉత్కంఠ.
Jana Nayagan Release Postponed: తమిళ సూపర్ స్టార్, 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK) అధినేత విజయ్ నటిస్తున్న ఆఖరి చిత్రం 'జన నాయగన్' (Jana Nayagan) విడుదలకు బ్రేక్ పడింది. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 9న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా, సెన్సార్ బోర్డు (CBFC) నుండి సర్టిఫికేట్ రాకపోవడంతో వాయిదా పడినట్లు తెలుస్తోంది.
ఏమిటీ వివాదం?
సెన్సార్ అభ్యంతరాలు: ఈ చిత్రంలోని కొన్ని రాజకీయ సంభాషణలు, మతపరమైన అంశాలు మరియు సాయుధ దళాల చిత్రీకరణపై సెన్సార్ బోర్డు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసింది.
కోర్టులో విచారణ: సర్టిఫికేట్ జారీలో జాప్యం జరుగుతోందని నిర్మాణ సంస్థ (KVN ప్రొడక్షన్స్) మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. దీనిపై బుధవారం (జనవరి 7) సుదీర్ఘ వాదనలు జరిగాయి.
రిజర్వ్లో తీర్పు: ఇరు పక్షాల వాదనలు విన్న న్యాయస్థానం తన తీర్పును జనవరి 9 (శుక్రవారం) ఉదయానికి రిజర్వ్ చేసింది. సినిమా విడుదల కావాల్సిన రోజే తీర్పు రానుండటంతో టెక్నికల్గా జనవరి 9న రిలీజ్ అసాధ్యమని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
డిస్ట్రిబ్యూటర్ల ప్రకటన:
విదేశీ పంపిణీదారులు ఇప్పటికే సినిమా వాయిదా పడినట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. మలేషియాకు చెందిన మాలిక్ స్ట్రీమ్స్ కార్పొరేషన్, మరియు ఓవర్సీస్ పంపిణీదారులు RFT ఫిల్మ్స్ ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించాయి. అనివార్య కారణాల వల్ల షోలను రద్దు చేస్తున్నామని, టికెట్ డబ్బులను రిఫండ్ చేస్తామని పేర్కొన్నారు.
ప్రభావం:
టికెట్ బుకింగ్స్: చెన్నైతో సహా పలు ప్రధాన నగరాల్లో 'బుక్ మై షో' నుండి ఈ సినిమా లిస్టింగ్స్ను తొలగించారు.
భారీ నష్టం: అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ద్వారా ఇప్పటికే ఈ సినిమా దాదాపు రూ.50 కోట్ల వరకు వసూలు చేసింది. ఇప్పుడు షోలు రద్దు కావడం వల్ల పంపిణీదారులు భారీ నష్టాలను చవిచూడాల్సి వస్తోంది.
రాజకీయ కోణం: విజయ్ రాజకీయాల్లోకి వెళ్లే తరుణంలో ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఈ సినిమాను అడ్డుకుంటున్నారని ఆయన అభిమానులు మరియు TVK పార్టీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు.
టాప్ హైలైట్స్:
|అంశం
|వివరాలు
|దర్శకుడు
|హెచ్. వినోద్
|నిర్మాణ సంస్థ
|కేవీఎన్ (KVN) ప్రొడక్షన్స్
|వివాదం
|సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ జాప్యం
|కోర్టు తీర్పు
|జనవరి 9, ఉదయం 10:30 గంటలకు
|కొత్త విడుదల తేదీ
|అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది