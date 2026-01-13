  • Menu
Small Film Miracle: చిన్న సినిమాలు పెద్ద హిట్ కొడతాయా? ఈ సంక్రాంతికి ఇదే హాట్ టాపిక్!

Highlights

2026 పొంగల్ రేసు ఆసక్తికరంగా మారింది! విజయ్ 'జన నాయగన్' వాయిదా పడగా, కార్తీ 'వా వాత్తియార్', జీవా మరియు 'ద్రౌపది 2' చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ బరిలో నిలిచాయి.

తమిళనాడులో పొంగల్ పండగ అంటేనే సినిమా ప్రియులకు పెద్ద వేడుక. ముఖ్యంగా విజయ్ అభిమానులు తమ అభిమాన నటుడిని వెండితెరపై చూడాలని ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూశారు. అయితే, వారు ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితం దక్కలేదు. జనవరి 9న విడుదల కావాల్సిన విజయ్ చిత్రం ‘జన నాయగన్’, సెన్సార్ బోర్డు (CBFC) సర్టిఫికేషన్ సమస్యలు మరియు న్యాయపరమైన చిక్కుల కారణంగా వాయిదా పడింది. ఇది అభిమానులను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేసింది.

మరోవైపు, శివకార్తికేయన్ నటించిన ‘పరాశక్తి’ జనవరి 10న థియేటర్లలోకి వచ్చినప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో ఆదరణ పొందలేకపోయింది. ఈ సంక్రాంతికి పెద్ద సినిమాలు పోటీలో లేకపోవడంతో పండగ వాతావరణం కాస్త వెలవెలబోయింది. అయితే, ఈ ఖాళీని భర్తీ చేయడానికి కొన్ని కీలక చిత్రాలు ఇప్పుడు రేసులోకి వచ్చాయి.

ఈ రేసులో ముందున్నది కార్తీ నటించిన ‘వా వాత్తియార్’. నలన్ కుమారసామి దర్శకత్వంలో రెండేళ్లుగా రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ చిత్రం, ఎట్టకేలకు అన్ని అడ్డంకులను దాటుకుని జనవరి 14న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ‘జన నాయగన్’ లేని లోటును ఈ సినిమా భర్తీ చేస్తుందని కోలీవుడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

వీరితో పాటు జీవా నటించిన పొలిటికల్ డ్రామా ‘తలైై భైర్ తంబు తలైమైయాల్’ కూడా బరిలోకి దిగుతోంది. మొదట జనవరి 30న విడుదల కావాల్సిన ఈ చిత్రం, విజయ్ సినిమా వాయిదా పడటంతో జనవరి 15నే థియేటర్లలోకి రాబోతోంది.

మరో ఆసక్తికరమైన చిత్రం ‘ద్రౌపది 2’. రిచర్డ్ రిషి, జి. మోహన్ నటించిన ఈ పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా 2020 నాటి సినిమాకు ప్రీక్వెల్‌గా వస్తోంది. పాన్-ఇండియా స్థాయిలో విడుదల చేయాలనుకున్నప్పటికీ, ప్రస్తుతానికి కేవలం తమిళ వెర్షన్‌ను మాత్రమే జనవరి 15న విడుదల చేస్తున్నారు.

అయితే, విజయ్ తన అభిమానులను పూర్తిగా నిరాశ పరచదలుచుకోలేదు. ‘జన నాయగన్’ వాయిదా పడినప్పటికీ, 2016లో విడుదలై పదేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న ఆయన ఒక సూపర్ హిట్ చిత్రాన్ని జనవరి 15న రీ-రిలీజ్ చేయాలని మేకర్స్ నిర్ణయించారు. ఇది పండగ పూట అభిమానుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతుందని భావిస్తున్నారు.

"ఈ పొంగల్ సీజన్‌లో ఊహించని చిన్న సినిమాలు ఎలాంటి అద్భుతాలు చేస్తాయో చూడాలి! పెద్ద సినిమాల నీడలో ఏదైనా ఒక చిన్న సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని అందుకుంటే అది నిజమైన పండగే!"

