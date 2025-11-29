Jailer 2 : బాలయ్య అవుట్.. జైలర్ 2లోకి విజయ్ సేతుపతి..రజనీకాంత్ సినిమాకు భారీ ట్విస్ట్
Jailer 2 : 2026లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లో ఒకటి సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ నటిస్తున్న జైలర్ 2. ఈ ప్రాజెక్ట్లో అనేక మంది స్టార్ నటీనటులు భాగమవుతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. మొదట్లో టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ ఈ సినిమాలో కీలకమైన అతిథి పాత్ర చేయనున్నారని ప్రచారం జరిగింది. అయితే తాజా సమాచారం ప్రకారం.. బాలకృష్ణ ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆయన స్థానంలో కోలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు విజయ్ సేతుపతికి ఆ పెద్ద అవకాశం దక్కినట్లు సమాచారం.
నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న జైలర్ 2 పై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. మొదట్లో ఒక పవర్ఫుల్ అతిథి పాత్ర కోసం నందమూరి బాలకృష్ణను దృష్టిలో ఉంచుకుని పాత్రను రాసినట్లు సమాచారం. కొన్ని కారణాల వల్ల బాలకృష్ణ ఈ పాత్రను చేయలేకపోతున్నారు. అయితే దీనికి గల ఖచ్చితమైన కారణం మాత్రం ఇంకా వెల్లడి కాలేదు.
బాలకృష్ణ చేయాల్సిన పాత్రను ఇప్పుడు విజయ్ సేతుపతి పోషించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. నివేదికల ప్రకారం, విజయ్ సేతుపతి ఇప్పటికే జైలర్ 2 షూటింగ్లో పాల్గొంటున్నాడు. ఇది కథకు ఒక పెద్ద ట్విస్ట్ ఇచ్చే కీలక పాత్ర అని, ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటుందని చిత్ర యూనిట్ చెబుతోంది.
రజనీకాంత్తో కలిసి విజయ్ సేతుపతి నటించడం ఇది రెండోసారి. గతంలో కార్తిక్ సుబ్బరాజు దర్శకత్వం వహించిన పేట సినిమాలో రజనీకాంత్, విజయ్ సేతుపతి కలిసి నటించారు. ఆ సినిమాలో విజయ్ సేతుపతి విలన్ పాత్ర పోషించి మెప్పించారు.
జైలర్ 2లో కన్నడ హ్యాట్రిక్ హీరో శివరాజ్ కుమార్ కూడా నటిస్తున్నారు. అలాగే, మేఘనా రాజ్ కూడా ఒక ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ భారీ తారాగణం కారణంగా సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. జైలర్ 2 సినిమాను సన్ పిక్చర్స్ సంస్థ అత్యంత భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తోంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ను 2026 ఫిబ్రవరి నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ మోస్ట్ అవైటెడ్ సినిమా 2026 సంవత్సరంలో విడుదల కానుంది.