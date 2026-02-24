  • Menu
The wedding of Virosh: విరోష్ వివాహ వేడుకలు నేటి నుంచి? ఉదయ్‌పుర్‌లో గ్రాండ్ ఏర్పాట్లు

The wedding of Virosh: సినీ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న వివాహ వేడుకలపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో చర్చ కొనసాగుతోంది. నటుడు విజయ్ దేవరకొండ మరియు రష్మిక మందన్న వివాహం జరగనున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఫిబ్రవరి 26న ఉదయ్‌పుర్‌లో వీరి వివాహ వేడుక నిర్వహించనున్నట్లు అనధికార సమాచారం వెలువడుతోంది.

ఇప్పటికే రెండు కుటుంబాలకు చెందిన సభ్యులు, బంధువులు, స్నేహితులు ఉదయ్‌పుర్ చేరుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో వీరిద్దరూ పంచుకున్న చిత్రాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. విజయ్ ఈత కొలను వద్ద తీసిన చిత్రాన్ని పంచుకోగా, రష్మిక పచ్చని అలంకరణతో సిద్ధం చేసిన విందు పట్టిక చిత్రాన్ని పంచుకున్నారు. ఆ చిత్రంలో “విరోష్” అని రాసి ఉండటం అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించింది.

సమాచారం ప్రకారం నేటి నుంచి వివాహ వేడుకలు ప్రారంభమయ్యే అవకాశముందని తెలుస్తోంది. ఈ రోజు సంగీత్‌, మెహందీ కార్యక్రమాలు, రేపు పసుపు కార్యక్రమం, ఫిబ్రవరి 26న ప్రధాన వివాహం జరగనున్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. ఉదయ్‌పుర్‌లోని ప్రముఖ హోటల్‌లో ఈ వేడుకలు నిర్వహించనున్నట్లు, పరిమితంగా సుమారు 100 మంది అతిథులు మాత్రమే హాజరవుతారని సన్నిహిత వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. అయితే ఈ వివాహంపై అధికారిక ప్రకటన ఇంకా వెలువడలేదు.



