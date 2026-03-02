Vijay Deverakonda - Rashmika : ప్లీజ్ మా రిసెప్షన్కు ఎవరూ రావొద్దు..!
సెలబ్రిటీ జంట సంచలన విజ్ఞప్తి.. ప్రైవసీ కోసం అభిమానులకు ప్రత్యేకంగా మెసేజ్!
ViRoosh Wedding Reception: తెలుగు చిత్రసీమలో అత్యంత క్రేజీ జంటగా పేరు తెచ్చుకున్న విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక మందన్న (విరోష్) ఎట్టకేలకు వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ఫిబ్రవరి 26న రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్ వేదికగా, మంచు కొండల సాక్షిగా వీరి పెళ్లి అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. తెలుగు ,కొడవ (రష్మిక స్వస్థలం) సంప్రదాయాల ప్రకారం జరిగిన ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి. అయితే ఇప్పుడు అందరి దృష్టి మార్చి 4న హైదరాబాద్లోని తాజ్ కృష్ణలో జరగనున్న గ్రాండ్ రిసెప్షన్పై పడింది. ఈ వేడుక కేవలం సినిమా వాళ్లకే పరిమితం కాకుండా, రాజకీయ ఉద్దండులు, జాతీయ స్థాయి ప్రముఖులు హాజరవుతుండటంతో టాలీవుడ్ చరిత్రలోనే ఇదొక అతిపెద్ద 'స్టార్ స్టడెడ్' ఈవెంట్గా మారబోతోంది. అయితే, ఇంతటి భారీ వేడుక నేపథ్యంలో ఈ జంట ఒక కీలకమైన మరియు కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకుంది.
సాధారణంగా స్టార్ హీరోల పెళ్లి వేడుకలంటే అభిమానులు వేల సంఖ్యలో తరలిరావడం సహజం. కానీ, భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా, ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు కలగకూడదనే ఉద్దేశంతో విజయ్-రష్మిక దంపతులు ఒక స్పష్టమైన ప్రకటన విడుదల చేశారు.ఈ రిసెప్షన్ కేవలం ఆహ్వానం ఉన్న వారికి మాత్రమే. ఇన్విటేషన్ లేని వారు దయచేసి వేదిక వద్దకు రావొద్దు.ఈ నిర్ణయం వెనుక అభిమానుల పట్ల ఉన్న బాధ్యత కూడా కనిపిస్తోంది. వేల సంఖ్యలో జనం గుమికూడితే తొక్కిసలాట జరిగే ప్రమాదం ఉందని, అలాగే తాజ్ కృష్ణ పరిసరాల్లో ట్రాఫిక్ స్తంభించి సామాన్య ప్రజలు ఇబ్బంది పడతారని ముందస్తుగా ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. రిసెప్షన్ రోజున హోటల్ పరిసరాల్లో భారీ పోలీస్ బందోబస్తు ఉండబోతోంది. గేట్ల వద్ద ఇన్విటేషన్ కార్డులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే లోపలికి అనుమతిస్తారు. ఎటువంటి మినహాయింపులు ఉండవని మేనేజ్మెంట్ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది.
తమ నిర్ణయం పట్ల అభిమానులు నొచ్చుకోకూడదని ఈ జంట ఒక హృదయపూర్వక సందేశాన్ని పంచుకుంది.మీ ప్రేమ మాకు ఎంతో విలువైనది, కానీ మీ భద్రత మాకు అంతకంటే ముఖ్యం. ఆహ్వానం లేని వారు రిసెప్షన్ వద్దకు వచ్చి ఇబ్బందులు పడకండి. మీరు ఎక్కడ ఉన్నా మీ దీవెనలు మాకు అందుతాయి. మా కొత్త జీవితాన్ని సురక్షితంగా ప్రారంభించేందుకు మీ సహకారం కావాలి అని చెప్పి ఓ నోట్ను విడుదల చేశారు. విజయ్ దేవరకొండ తన స్టైల్లో, రష్మిక తనదైన చిరునవ్వుతో చేసిన ఈ విజ్ఞప్తి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అభిమానులు కూడా తమ అభిమాన నటుల క్షేమం కోరి ఈ నిర్ణయానికి మద్దతు తెలుపుతున్నారు.