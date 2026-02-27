  • Menu
Rishab Shetty: విజ‌య్-ర‌ష్మికల పెళ్లిపై... రిష‌బ్ శెట్టి షాకింగ్ రియాక్షన్..ఇలా చేశారేంటి..!
Highlights

Vijay Deverakonda and Rashmika: టాలీవుడ్ మోస్ట్ క్రేజీ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ఎట్టకేలకు ఒకటయ్యారు.

Vijay Deverakonda and Rashmika: టాలీవుడ్ మోస్ట్ క్రేజీ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ఎట్టకేలకు ఒకటయ్యారు. గత కొన్నాళ్లుగా వీరిద్దరి ప్రేమాయణం గురించి జరుగుతున్న ప్రచారానికి తెరదించుతూ, రాజస్థాన్‌లోని ఉదయపూర్ వేదికగా ఈ జంట మూడు ముళ్ల బంధంతో కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించింది. గురువారం ఉదయం 10 గంటల శుభముహూర్తాన రష్మిక మెడలో విజయ్ తాళి కట్టారు. అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన ఈ వివాహ వేడుకకు ఇరు కుటుంబ సభ్యులతో పాటు సినీ పరిశ్రమకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.

ఈ వివాహం అత్యంత గోప్యంగా, కేవలం సన్నిహితుల మధ్య జరిగినప్పటికీ, దీనికి సంబంధించిన వార్తలు నెట్టింట విపరీతంగా హల్చల్ చేస్తున్నాయి. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ నూతన దంపతులు మార్చి 4వ తేదీన హైదరాబాద్‌లో భారీ ఎత్తున వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్‌ను ప్లాన్ చేశారు. తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలోని ప్రముఖులందరికీ ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానాలు అందినట్లు తెలుస్తోంది.

విజయ్-రష్మిక పెళ్లి వార్తలు ఒకవైపు ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంటే, మరోవైపు కన్నడ హీరో రిషబ్ శెట్టి ప్రవర్తన ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది. తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు వచ్చిన ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా విలేకరులు రష్మిక వివాహం గురించి ప్రశ్నించగా.. రిషబ్ శెట్టి ఏమాత్రం స్పందించడానికి ఇష్టపడలేదని సమాచారం. ప్రశ్న అడిగిన వెంటనే ఆయన అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవడం ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది.

రిషబ్ శెట్టి ఇలా ప్రవర్తించడానికి బలమైన కారణం ఉందని నెటిజన్లు విశ్లేషిస్తున్నారు. గతంలో రష్మిక, కన్నడ నటుడు రక్షిత్ శెట్టి ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకుని, ఆ తర్వాత కొన్ని కారణాల వల్ల రద్దయిన సంగతి తెలిసిందే. రిషబ్ శెట్టి, రక్షిత్ శెట్టిలు చిన్ననాటి స్నేహితులు మరియు ప్రాణమిత్రులు. తన మిత్రుడి మాజీ ప్రియురాలి పెళ్లి గురించి మాట్లాడటం ఇష్టం లేకే రిషబ్ అలా మౌనంగా వెళ్ళిపోయి ఉండవచ్చని టాలీవుడ్, శాండల్‌వుడ్ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తోంది.

ఏది ఏమైనా, 'గీత గోవిందం', 'డియర్ కామ్రేడ్' చిత్రాలతో వెండితెరపై మాయ చేసిన ఈ జంట, నిజ జీవితంలోనూ ఒక్కటవ్వడం చూసి అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు. రిసెప్షన్ వేడుకలో ఈ జంట ఎలా మెరుస్తుందో చూడాలని అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.



