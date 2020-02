విజయ్ దేవరకొండ రెమ్యునరేషన్ తిరిగిచ్చేయాలట.. లేదంటే ఒక కండిషన్ ?

అర్జున్ రెడ్డి సినిమా విజయ్ దేవరకొండ కెరీర్‌కు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు. ఆ సినిమాతో విజయ్ పై యుత్ లో యమ క్రేజ్ ఏర్పడింది. విజయ్ దేవరకొండ తెలుగు పరిశ్రమలోనే కాదు బాలీవుడ్‌లోనూ మారుమోగిపోయింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన చిత్రం 'గీత గోవిందం' కూడా బ్లాక్ బస్టర్ కావడంతో ప్రతీ సినిమాలకు రెమ్యునరేషన్ పెంచారని టాక్. పది కోట్లు తీసుకుంటున్నారని అంటోన్నారు. విజయ్ క్రేజ్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకుని నిర్మాతలు అడిగినంత ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 'వరల్డ్ ఫేమస్ లవర్' సినిమా విజయ్ దేవరకొండకు షాక్ ఇచ్చింది. క్రాంతి మాధవ్ దర్శకత్వంలో వాలెంటైన్స్ డేకి రిలీజ్ అయినా ఈ సినిమా డిజాస్టర్ ముఠకట్టుకుంది. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ సంస్థ, నిర్మాత కేఎస్ రామారావు విజయ్ దేవరకొండపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుని ఈ సినిమాను నిర్మించారు. విజయ్‌ సినిమా కోసం 7 నుంచి 10 కోట్ల పారితోషికం అడిగారట. ఫాంలో చూసి నిర్మాత విజయ్ కు ఎంత అడిగితే అంత ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమాతో బాక్సాఫీస్ వద్ద బొల్తా కొట్టింది. కనీసం ఇరవై కోట్లు కూడా రాబట్టలేకపోయిందట. సినిమా ఫ్లాప్ టాక్ అందుకుంది పారితోషికం వెనక్కి ఇచ్చేయాలని నిర్మాత డిమాండ్ చేసినట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో సమాచారం. 'వరల్డ్ ఫేమస్ లవర్' చిత్రానికి విజయే బడ్జె్ట్ ఎక్కువ పెట్టాలని నిర్మాతతో చెప్పారట. దీంతో విజయ్ మీద నమ్మకంతో నిర్మాత కేఎస్ రామారావు అంతే చేశారట. కానీ.., సినిమా ఫ్లాప్ అవడంతో రావాల్సిన రూ. 20 కోట్లపై రామారావు ఫోకస్ చేస్తున్నారు. డబ్బు పెట్టి ఎక్కువ పెట్టి మరీ సినిమా తీయమని చెప్పింది విజయే నష్టం భరించాలని రామారావు అన్నారని టాక్. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ మరో ఆప్షన్‌ ఇచ్చిందని తెలుస్తోంది. విజయ్ పారితోషకం తిరిగి ఇవ్వలేకపోతే తమ నిర్మాణ సంస్థ నుంచే మరో చిన్న బడ్జెట్ సినిమాలో నటించి నష్టాన్ని పూరించాలని డిమాండ్ చేసినట్లు సమాచారం. 'వరల్డ్ ఫేమస్ లవర్' ఫ్లాప్ కారణం డైరెక్షన్ విషయంలో విజయ్ వేలు పెట్టారని అందకుకే సినిమా ప్లాప్ అయినట్లు రూమర్ వచ్చింది. యంగ్ హీరోగా విజయ్‌ దేవరకొండ, పూరి జగన్నాథ్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'ఫైటర్‌'. ఈ సినిమాను పూరి కనెక్ట్స్ బ్యానర్‌పై పూరి జగన్నాథ్‌, ఛార్మి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రంలో విజయ్‌ సరసన నటించేది ఎవరో చిత్ర యూనిట్ అధికారికంగా వెల్లడించింది. 'స్టూడెంట్‌ ఆఫ్‌ ది ఇయర్‌ 2' సినిమాతో హిందీ తెరకు పరిచయమైన అనన్య పాండేను ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు.