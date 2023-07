Lucky Baskhar : ‘లక్కీ భాస్కర్’గా దుల్కర్..

Presenting you #LuckyBaskhar - Embark on a Captivating Journey, The Unraveling Triumphs of an Ordinary Man! 📈🎬



Wishing the man of elegance and charm, @dulQuer, a very Happy Birthday! 🎉#HBDDulquerSalmaan#VenkyAtluri @gvprakash @NavinNooli @Banglan16034849 @vamsi84… pic.twitter.com/HVgYOZYiIU