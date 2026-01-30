Viral Video: బార్డర్ 2 షూటింగ్లో వరుణ్ ధావన్ గాయపడ్డారు.. వీడియో వైరల్
Viral Video: బార్డర్ 2 షూటింగ్లో వరుణ్ ధావన్ వెన్నెముక గాయపడ్డారు. గాయపడ్డ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. హీరో ఎమోషనల్గా కష్టాన్ని పంచుకున్నారు.
Viral Video: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో వరుణ్ ధావన్ ఇటీవల నటించిన “బార్డర్ 2” సినిమా షూటింగ్లో గాయపడ్డారని షాక్ ఇచ్చే వీడియోను అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఈ వీడియోలో వరుణ్ తన వెన్నెముక కింది భాగంలో హెయిర్ లైన్ ఫ్రాక్చర్ అయినట్లు తెలిపారు. గాయం కారణంగా కొన్ని సమయాలు నడవలేకపోయినట్లు, గాయం సమయంలో టీమ్ అందించిన సహాయం గురించి ఆయన వీడియోలో ఎమోషనల్గా తెలిపారు.
బార్డర్ 2 సినిమాకి విశేషాలు:
1971 భారత్-పాకిస్తాన్ యుద్ధ నేపథ్యంతో రూపొందిన ఈ యాక్షన్ డ్రామా, మొదటి షో నుండి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. అనురాగ్ సింగ్ దర్శకత్వంలో, సన్నీ డియోల్, అహాన్ శెట్టి, మోనా సింగ్, దిల్జిత్ దోసాంజ్ తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. జెపి ఫిల్మ్స్, టి సిరీస్ బ్యానర్లలో భారీ బడ్జెట్తో నిర్మితమైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల నుండి పాజిటివ్ రివ్యూస్ను సేకరిస్తూ బాక్సాఫీస్లో విజయం సాధిస్తోంది.
వీడియో వైరల్ అవుతున్న కారణం:
వరుణ్ ధావన్ స్టంట్ సీన్లో గాయపడ్డప్పుడు కూడా నిశ్శబ్దంగా బాధను ఎదుర్కొన్న తీరు, అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచింది. ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడం, హీరో కష్టపడి పని చేసే నిజాయితీని చూపించడమేనని నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు.