Varanasi Officially: శ్రీరామనవమికి 'వారణాసి' రాక? రిలీజ్ ఇయర్ కన్ఫర్మ్ చేసిన రాజమౌళి.. వేట మొదలయ్యేది అప్పుడే!

Highlights

రాజమౌళి-మహేష్ బాబుల 'వారణాసి' మూవీ రిలీజ్ ఇయర్ ఖరారైంది. 2027లో ఈ పాన్ వరల్డ్ మూవీ థియేటర్లలోకి రానుంది. శ్రీరామనవమి సందర్భంగా ఏప్రిల్ 9న విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు - జక్కన్న రాజమౌళిల క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో రూపుదిద్దుకుంటున్న గ్లోబల్ అడ్వెంచర్ 'వారణాసి' (Varanasi) గురించి అదిరిపోయే అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. గత ఏడాది విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్ సృష్టించిన ప్రకంపనలు ఇంకా తగ్గకముందే, చిత్ర యూనిట్ తాజాగా రిలీజ్ ఇయర్‌ను అధికారికంగా ప్రకటించి మెగా సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది.

2027లో వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్!

ఈ సినిమా ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు క్లారిటీ ఇస్తూ, సోషల్ మీడియా వేదికగా "COMING IN 2027" అంటూ రాజమౌళి టీమ్ అధికారికంగా పోస్ట్ చేసింది. 26 సెకన్ల నిడివి ఉన్న స్పెషల్ వీడియోను జోడించి ఈ ప్రకటన చేశారు. అయితే, నెల మరియు తేదీని గోప్యంగా ఉంచినప్పటికీ, ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ఈ చిత్రం 2027, ఏప్రిల్ 9న శ్రీరామనవమి కానుకగా విడుదలయ్యే అవకాశం మెండుగా ఉంది.

రామాయణ బ్యాక్‌డ్రాప్.. 'రుద్ర'గా మహేష్ మ్యాజిక్!

ఈ సినిమాలో రామాయణానికి సంబంధించిన ఒక కీలకమైన ఎపిసోడ్‌ను చిత్రీకరించినట్లు రాజమౌళి ఇప్పటికే వెల్లడించారు.

హనుమంతుడి స్పూర్తి: సంజీవినీ పర్వతాన్ని తెచ్చిన హనుమంతుడి ఉదంతం ఆధారంగా ఈ అడ్వెంచర్ సాగుతుందని సమాచారం.

60 రోజుల షూట్: కేవలం రామాయణ ఎపిసోడ్ కోసమే యూనిట్ 60 రోజుల పాటు శ్రమించిందంటే, విజువల్స్ ఏ రేంజ్‌లో ఉంటాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

శ్రీరాముడిగా మహేష్: "రాముడి గెటప్‌లో మహేష్‌ను చూసినప్పుడు నాకు గూస్‌బంప్స్ వచ్చాయి. ఆ ఫోటోను నా ఫోన్ వాల్‌పేపర్‌గా పెట్టుకున్నాను" అని రాజమౌళి చెప్పడం సినిమాపై అంచనాలను ఆకాశానికి చేర్చింది.

తారాగణం మరియు సాంకేతిక నిపుణులు:

పాన్ వరల్డ్ స్థాయిలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో హాలీవుడ్ మరియు ఇండియన్ స్టార్స్ మెరవబోతున్నారు:

నటీనటులు: మహేష్ బాబు (రుద్ర), ప్రియాంక చోప్రా, మలయాళ సూపర్ స్టార్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్.

సంగీతం: ఎం.ఎం. కీరవాణి.

విజువల్స్: హాలీవుడ్ టెక్నీషియన్ల పర్యవేక్షణలో అత్యున్నత ప్రమాణాలతో వీఎఫ్ఎక్స్ (VFX) పనులు జరుగుతున్నాయి.

