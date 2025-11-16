Varanasi Movie: రాజమౌళి-మహేశ్ బాబు 'వారణాసి' విడుదల ఎప్పుడంటే?!
Varanasi Movie: సూపర్స్టార్ మహేశ్బాబు అభిమానులకు, సినీ ప్రేమికులకు ఉత్కంఠను పెంచే మరో ముఖ్యమైన ప్రకటన వెలువడింది. దేశం గర్వించదగ్గ దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి కాంబినేషన్లో రూపొందుతున్న యాక్షన్ అడ్వెంచరస్ చిత్రానికి ‘వారణాసి’ అనే టైటిల్ను ఖరారు చేసిన విషయం తెలిసిందే.
శనివారం రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఈ టైటిల్ను పరిచయం చేయడంతో పాటు, ఈ మూవీ విడుదల తేదీని కూడా ప్రకటించారు.
ముఖ్య వివరాలు:
చిత్ర టైటిల్: వారణాసి
విడుదల: 2027 వేసవిలో
మహేశ్ పాత్ర: మునుపెన్నడూ చూడని సరికొత్త అవతారంలో, రుద్ర అనే పాత్రలో ఆయన ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేయనున్నారు.
తారాగణం:
కథానాయిక: ప్రియాంక చోప్రా (మందాకిని పాత్రలో)
ప్రతినాయకుడు: పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ('కుంభ' పాత్రలో)
సాంకేతిక నిపుణులు:
సంగీతం: ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత ఎం.ఎం.కీరవాణి
నిర్మాత: కేఎల్ నారాయణ
బ్యానర్: దుర్గా ఆర్ట్స్
ప్రస్తుతానికి, ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ మరియు టైటిల్ పోస్టర్లు సోషల్ మీడియాలో భారీ స్థాయిలో సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రం 2027 వేసవిలో విడుదల కానుంది.