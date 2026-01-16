  • Menu
Ustaad Bhagat Singh OTT Rights పవర్ స్టార్ మాస్ ఎంట్రీ.. 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' OTT డీల్ క్లోజ్!

Highlights

పవన్ కళ్యాణ్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' ఓటీటీ హక్కులను నెట్‌ఫ్లిక్స్ దక్కించుకుంది. ఐదు భాషల్లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. పూర్తి వివరాలు మరియు లేటెస్ట్ అప్‌డేట్స్ ఇక్కడ చూడండి.

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మరియు మాస్ డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ ఫిల్మ్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'. 'గబ్బర్ సింగ్' వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ తర్వాత వీరిద్దరి కలయికలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి డిజిటల్ రైట్స్ (OTT) అప్‌డేట్ అధికారికంగా వచ్చేసింది.

భారీ ధరకు నెట్‌ఫ్లిక్స్ సొంతం:

ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix) ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను భారీ మొత్తానికి దక్కించుకుంది. సంక్రాంతి కానుకగా నెట్‌ఫ్లిక్స్ విడుదల చేసిన తెలుగు సినిమాల జాబితాలో 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. థియేటర్లలో విడుదలైన కొన్ని వారాల తర్వాత ఈ సినిమా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

ఐదు భాషల్లో పాన్ ఇండియా ట్రీట్:

ఈ సినిమా కేవలం తెలుగుకే పరిమితం కాకుండా.. తమిళం, కన్నడ, మలయాళం మరియు హిందీ భాషల్లో కూడా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది. దీనివల్ల పవన్ కళ్యాణ్ మాస్ ఇమేజ్ దేశవ్యాప్తంగా మరింత పెరగనుందని ట్రేడ్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.

సినిమా హైలైట్స్:

మాస్ కాంబో: మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ మునుపెన్నడూ లేని పవర్‌ఫుల్ పోలీస్ లుక్‌లో కనిపించనున్నారు.

స్టార్ కాస్ట్: శ్రీలీల మరియు రాశీ ఖన్నా కథానాయికలుగా నటిస్తుండటం సినిమాపై మరింత క్రేజ్ పెంచింది.

మ్యూజిక్: రాక్ స్టార్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ (DSP) అదిరిపోయే బాణీలు అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి.

ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ తుది దశకు చేరుకుంది. థియేటర్లలో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్న 'ఉస్తాద్', ఆ తర్వాత ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై కూడా తన మాస్ మేజిక్ చూపించడానికి రెడీ అయిపోయాడు.

