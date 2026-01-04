Megastar Chiranjeevi: కెరీర్లో ‘అన్ఫినిష్డ్’ హిట్లు.. చిరంజీవి ఆగిపోయిన సినిమాల లిస్ట్ చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే!
మెగాస్టార్ చిరంజీవి కెరీర్లో ఆగిపోయిన సినిమాల గురించి మీకు తెలుసా? భూలోక వీరుడు నుండి ఆటో జానీ వరకు.. షూటింగ్ జరుపుకుని కూడా మధ్యలో నిలిచిపోయిన చిరు క్రేజీ ప్రాజెక్టుల లిస్ట్ ఇక్కడ చూడండి.
సినిమా రంగంలో ఒక ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ అయిన తర్వాత అది పట్టాలెక్కడం, సక్సెస్ఫుల్గా విడుదలవ్వడం వెనుక ఎంతో కష్టం ఉంటుంది. అయితే ఒక్కోసారి ఎంతటి స్టార్ హీరోలకైనా కొన్ని సినిమాలు మధ్యలోనే ఆగిపోతుంటాయి. టాలీవుడ్ బాస్, మెగాస్టార్ చిరంజీవి కెరీర్లో కూడా ఇలా సుమారు 10కి పైగా సినిమాలు వివిధ కారణాలతో నిలిచిపోయాయి. ఆ ఆసక్తికరమైన వివరాలు ఇవే..
షూటింగ్ జరుపుకుని ఆగిపోయిన భారీ ప్రాజెక్టులు:
చిరంజీవి కెరీర్లో అనౌన్స్ అయ్యి, కొంత షూటింగ్ కూడా పూర్తి చేసుకుని ఆగిపోయిన సినిమాలు అభిమానుల్లో ఇప్పటికీ ఒక తీపి గుర్తుగా మిగిలిపోయాయి.
- వినాలని ఉంది: సన్సేషనల్ డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో టబు, ఊర్మిళ హీరోయిన్లుగా ఈ సినిమా ప్రారంభమైంది. కొంత షూటింగ్ కూడా జరిగింది. కానీ వర్మ బాలీవుడ్ సినిమాలతో బిజీ అవ్వడం వల్ల ఈ ప్రాజెక్ట్ అటకెక్కింది. విశేషమేమిటంటే, ఈ సినిమా కోసం కంపోజ్ చేసిన కొన్ని ట్యూన్స్ను తర్వాత 'చూడాలని ఉంది'లో వాడుకున్నారు.
- బాగ్దాద్ గజదొంగ: సురేష్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో భారీ బడ్జెట్తో ప్లాన్ చేసిన ఈ జానపద చిత్రం కొన్ని వివాదాల కారణంగా మధ్యలోనే ఆగిపోయింది.
- వజ్రాల దొంగ: కోదండరామి రెడ్డి దర్శకత్వంలో చిరంజీవి-శ్రీదేవి కాంబినేషన్లో ఈ సినిమా మొదలైంది. ఒక పాట షూటింగ్ కూడా పూర్తయ్యాక ఈ ప్రాజెక్ట్ నిలిచిపోయింది.
పట్టాలెక్కకుండానే ఆగిపోయిన క్రేజీ కాంబినేషన్లు:
- భూలోక వీరుడు: సింగీతం శ్రీనివాసరావు దర్శకత్వంలో అశ్వినీదత్ ప్లాన్ చేసిన సినిమా ఇది. టైటిల్ రిజిస్టర్ చేసినా సినిమా పట్టాలెక్కలేదు. ఇదే పేరును తర్వాత 'జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి'కి పరిశీలించారు.
- ఆటో జానీ: పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో చిరంజీవి 150వ సినిమాగా ఇది అనౌన్స్ అయ్యింది. ఫ్యాన్స్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నప్పటికీ, సెకండ్ హాఫ్ కథ నచ్చకపోవడంతో చిరు ఈ ప్రాజెక్ట్ను పక్కన పెట్టారు.
- ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి ప్రాజెక్ట్: క్లీన్ ఎంటర్టైనర్స్ తీసే ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి దర్శకత్వంలో ఒక సినిమా పూజా కార్యక్రమాలు జరుపుకున్నా ముందుకు సాగలేదు.
- మరికొన్ని: 'శాంతి నివాసం', 'వడ్డీ కాసుల వాడు', 'పెద్ద పులి.. చిన్న పులి' వంటి టైటిల్స్ కూడా ఒకప్పుడు గట్టిగా వినిపించినవే.
ఆటంకాలు ఎదురైనా.. మెగా ఇమేజ్ చెక్కుచెదరలేదు!
సాధారణంగా ఒక సినిమా ఆగిపోతే హీరో మార్కెట్పై ప్రభావం పడుతుందనే భయం ఉంటుంది. కానీ చిరంజీవి విషయంలో అది ఎప్పుడూ జరగలేదు. ఎన్ని సినిమాలు ఆగిపోయినా, తిరిగి బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు సృష్టించడం ఆయనకే చెల్లింది.
ప్రస్తుత ప్రాజెక్టులు: చిరంజీవి ప్రస్తుతం తన 70వ ఏట కూడా యంగ్ హీరోలకు పోటీగా దూసుకుపోతున్నారు. ఈ సంక్రాంతికి అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సినిమాతో అలరించనున్నారు. అలాగే సోషియో ఫాంటసీ మూవీ ‘విశ్వంభర’ సమ్మర్లో రిలీజ్కు సిద్ధంగా ఉంది. వీటితో పాటు బాబీ, శ్రీకాంత్ ఓదెల వంటి దర్శకులతో క్రేజీ ప్రాజెక్టులు లైన్లో ఉన్నాయి.
సినిమాలు ఆగిపోవడంలో కాదు.. ఆగిన చోటు నుండే మళ్ళీ పరుగు మొదలుపెట్టి శిఖరాగ్రాన నిలబడటంలోనే మెగాస్టార్ స్పెషాలిటీ ఉందని సినీ విశ్లేషకులు చెబుతుంటారు.