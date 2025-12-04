  • Menu
ఒకే రోజు, ఒకే ఓటీటీలో రెండు థ్రిల్లర్‌లు! సునీల్ నటించిన ‘దివ్య దృష్టి’, తమిళ ‘అன் పార్వాయిల్’ డైరెక్ట్ స్ట్రీమింగ్

Highlights

డిసెంబర్ 19న సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలో ఒకేసారి స్ట్రీమింగ్‌కు వస్తున్న రెండు థ్రిల్లర్ సినిమాలు—తెలుగు ‘దివ్య దృష్టి’, తమిళ ‘అన్ పార్వాయిల్’. సునీల్ నటించిన చిత్రం సహా పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.

డిసెంబర్‌లో ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు థ్రిల్లింగ్ ట్రీట్ రానుంది. ఒకే రోజు, ఒకే ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ అయిన సన్ నెక్ట్స్‌లో రెండు థ్రిల్లర్ మూవీస్ నేరుగా స్ట్రీమింగ్‌కు సిద్ధమయ్యాయి. ఇందులో ఒకటి తెలుగు చిత్రం ‘దివ్య దృష్టి’, మరొకటి తమిళ థ్రిల్లర్ ‘అన్ పార్వాయిల్’. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే– ఈ రెండు చిత్రాలకూ దర్శకుడు ఒకరే: కబీర్ లాల్.

సన్ నెక్ట్స్‌లో డబుల్ థ్రిల్లర్ ఫెస్టివల్

సన్ నెక్ట్స్, డిసెంబర్ 3న అధికారికంగా ఈ రెండు థ్రిల్లర్ సినిమాలను ప్రకటించింది.

  • తెలుగు థ్రిల్లర్ ‘దివ్య దృష్టి’ – డిసెంబర్ 19 స్ట్రీమింగ్

మీరు చూసే ముందే ఆ భయాన్ని ఫీలవ్వండి…” అంటూ రిలీజ్ అనౌన్స్ చేసింది.

  • తమిళ థ్రిల్లర్ ‘అన్ పార్వాయిల్’ – అదే రోజు స్ట్రీమింగ్

మీ కళ్లు మూసుకోండి... డేంజర్ డిసెంబర్ 19న మొదలు కాబోతోంది” అంటూ ఓటీటీ ప్రకటించింది.

దివ్య దృష్టి (తెలుగు) – సునీల్ కీలక పాత్రలో

తెలుగు థ్రిల్లర్ ‘దివ్య దృష్టి’లో

  • సునీల్,
  • ఈషా చావ్లా,
  • కమల్ కామరాజు

ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.

“చూపు చెదిరినప్పుడు నిజం కనుమరుగైంది” అనే ఆసక్తికరమైన ట్యాగ్‌లైన్‌తో సినిమా పోస్టర్లు ఇప్పటికే థ్రిల్లర్ వైబ్‌ను పెంచుతున్నాయి. మూడు ప్రధాన పాత్రలు ఇంటెన్స్ లుక్‌లో కనిపిస్తూ కథపై కుతూహలం రేపుతున్నాయి.

అన్ పార్వాయిల్ (తమిళం) – పార్వతీ నాయర్ లీడ్

తమిళ వెర్షన్‌లో

  • పార్వతీ నాయర్,
  • గణేష్ వెంకటరామన్,
  • మహేంద్రన్

నటించారు.

పోస్టర్‌లో గంతలు కట్టిన అమ్మాయి చుట్టూ పగిలిన అద్దం ముక్కల్లో ఇతర పాత్రలు కనిపించేలా డిజైన్ చేయడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది.

రెండింటిని డైరెక్ట్ చేసిన కబీర్ లాల్

ఇది మరొక విశేషం. రెండు చిత్రం లను కూడా కబీర్ లాల్ తెరకెక్కించగా, రెండు భాషల్లో వేర్వేరు నటీనటులను ఎంపిక చేశారు. థియేటర్లకు వెళ్లకుండా నేరుగా ఓటీటీలో రిలీజ్ చేయడం వల్ల ప్రేక్షకుల్లో మంచి హైప్ ఏర్పడింది.

స్ట్రీమింగ్ తేదీ

డిసెంబర్ 19, 2025

సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ

ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు ఇది డబుల్ థ్రిల్లర్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌గా మారనుంది.

