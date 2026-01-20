  • Menu
Trimukha Movie: డెబ్యూ హీరో సినిమాకు రికార్డ్ రిలీజ్.. 500 థియేటర్లలో 'త్రిముఖ' గర్జన!

Highlights

Trimukha Movie Release: తెలుగు సినీ చరిత్రలో సరికొత్త రికార్డుకు సిద్ధమైన 'త్రిముఖ'. డెబ్యూ హీరోతో రూపొందిన చిత్రాల్లో అత్యధికంగా 500 థియేటర్లలో విడుదలవుతున్న మొదటి సినిమాగా 'త్రిముఖ' నిలవనుంది. సన్నీ లియోన్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న సినిమా.

Trimukha Movie Release: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక కొత్త హీరో సినిమా ఇంత భారీ స్థాయిలో విడుదల కావడం ఇదే తొలిసారి. జనవరి 30, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రాబోతున్న 'త్రిముఖ' చిత్రం, విడుదలకు ముందే చరిత్రాత్మక మైలురాయిని నమోదు చేసింది. డెబ్యూ హీరోతో తెరకెక్కిన సినిమాల చరిత్రలో, ఏకంగా 500 థియేటర్లలో విడుదలవుతున్న తొలి చిత్రంగా ఇది రికార్డు సృష్టించబోతోంది.

బలమైన కంటెంట్‌పై నిర్మాతల ధీమా:

సాధారణంగా కొత్త హీరోల సినిమాలకు థియేటర్ల సంఖ్య పరిమితంగా ఉంటుంది. కానీ 'త్రిముఖ' చిత్రంలోని కంటెంట్, మేకింగ్ వాల్యూస్ చూసి పంపిణీదారులు, నిర్మాతలు భారీ ఎత్తున థియేటర్లను కేటాయించారు. పాన్ ఇండియా లెవల్లో ఐదు భాషల్లో (తెలుగు, హిందీ, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం) ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను పలకరించనుంది.

ఆకర్షణీయమైన తారాగణం:

ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ సన్నీ లియోన్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుండగా.. యోగేష్ కల్లే, ఆకృతి అగర్వాల్ జంటగా నటిస్తున్నారు. వీరితో పాటు సి.ఐ.డి ఫేమ్ ఆదిత్య శ్రీవాస్తవ, మొట్ట రాజేంద్రన్, ఆశు రెడ్డి, శకలక శంకర్, సుమన్, రవి ప్రకాష్ వంటి భారీ తారాగణం ఈ ప్రాజెక్టులో భాగమయ్యారు.

సాంకేతిక విభాగం:

రాజేష్ నాయుడు దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రాన్ని అఖిరా డ్రీమ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై శ్రీదేవి మద్దాలి & రమేష్ మద్దాలి ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. వినోద్ యాజమాన్య అందించిన సంగీతం ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది.

సినిమా సమాచారం:

బ్యానర్: అఖిరా డ్రీమ్ క్రియేషన్స్

దర్శకుడు: రాజేష్ నాయుడు

విడుదల తేదీ: జనవరి 30, 2026

సంగీతం: వినోద్ యాజమాన్య

డీఓపీ: కొంగ శ్రీనివాస్

నటీనటులు: సన్నీ లియోన్, యోగేష్ కల్లే, అకృతి అగర్వాల్, ఆశు రెడ్డి తదితరులు.

