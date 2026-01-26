Trimukha Movie: జనవరి 30న థియేటర్లలోకి "త్రిముఖ": సన్నీ లియోన్ పవర్ ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్.. పాన్ ఇండియా రేంజ్ లో రిలీజ్!
Trimukha Movie: సన్నీ లియోన్, యోగేష్ కల్లె ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన భారీ బడ్జెట్ సినిమా "త్రిముఖ". జనవరి 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా 5 భాషల్లో విడుదల కానున్న ఈ చిత్రం విశేషాలు, ప్రెస్ మీట్ వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
Trimukha Movie: సరికొత్త కథా కథనాలతో రూపొందిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ "త్రిముఖ" విడుదలకు సిద్ధమైంది. అఖిరా డ్రీమ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై శ్రీదేవి మద్దాలి, రమేష్ మద్దాలి నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా విడుదల కానుంది. యోగేష్ కల్లె హీరోగా పరిచయమవుతున్న ఈ సినిమాలో గ్లోబల్ స్టార్ సన్నీ లియోన్ కీలక పాత్ర పోషించడం విశేషం. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని ఫిలిం ఛాంబర్లో చిత్ర యూనిట్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించి విడుదల తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించింది.
నటిగా సన్నీ లియోన్కు కొత్త గుర్తింపు: దర్శకుడు రాజేష్ నాయుడు మాట్లాడుతూ.. ఇప్పటివరకు సన్నీ లియోన్ను కేవలం గ్లామర్ కోణంలోనే చూశారని, కానీ ఈ సినిమాలో ఆమెలోని అసలైన నటిని చూస్తారని తెలిపారు. బలమైన స్క్రీన్ ప్లేతో, సెకండాఫ్ ఆద్యంతం ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
సినిమా పై హీరో ప్యాషన్: హీరో యోగేష్ కల్లె మాట్లాడుతూ.. అమెరికాలో సెటిల్ అయినా సినిమా మీద ఉన్న మక్కువతోనే ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ప్రాజెక్ట్ చేసినట్లు తెలిపారు. ఎన్నో సవాళ్లను దాటుకుని, భారీ బడ్జెట్తో 5 భాషల్లో (తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం) ఈ సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నామని చెప్పారు.
ముఖ్య ఆకర్షణలు:
కాస్టింగ్: టాలీవుడ్ ప్రముఖ నటులు ప్రవీణ్, జెమినీ సురేష్, షకలక శంకర్ తో పాటు ప్రసిద్ధ 'CID' ఫేమ్ ఆదిత్య శ్రీవాస్తవ తొలిసారిగా తెలుగులో ఈ సినిమా ద్వారా నటిస్తున్నారు.
ఎంటర్టైన్మెంట్: ఫస్టాఫ్ అంతా వినోదాత్మకంగా ఉంటూ, సెకండాఫ్ ఊపిరి బిగబట్టే థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ తో ఉంటుందని నటి సాహితీ దాసరి పేర్కొన్నారు.
అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే అంశాలు ఉన్న ఈ "త్రిముఖ" చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయం సాధిస్తుందని చిత్ర యూనిట్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది.