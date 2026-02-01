Trimukha Movie Box Office: బాక్సాఫీస్ వద్ద ‘త్రిముఖ’ జైత్రయాత్ర.. పాజిటివ్ టాక్తో థియేటర్ల సంఖ్య పెంపు!
Trimukha Movie Box Office Success: బాక్సాఫీస్ వద్ద 'త్రిముఖ' సంచలనం. పాజిటివ్ టాక్తో స్క్రీన్ల సంఖ్య పెంపు. థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న ఈ సినిమా విజయానికి నిర్మాతల ధన్యవాదాలు.
Trimukha Movie Box Office Success: ఈ వారం థియేటర్లలోకి వచ్చిన చిన్న సినిమా ‘త్రిముఖ’ పెద్ద సంచలనం సృష్టిస్తోంది. రిలీజ్ అయిన మొదటి షో నుంచే అత్యంత సానుకూల స్పందనను దక్కించుకున్న ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు బాక్సాఫీస్ వద్ద పక్కా థియేట్రికల్ విజయంగా మారుతోంది. ప్రేక్షకుల్లో పెరిగిన క్రేజ్ మరియు భారీ డిమాండ్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఈ సినిమా స్క్రీన్ల సంఖ్యను పెంచుతున్నారు.
ప్రేక్షకుల మనసు గెలిచిన ‘త్రిముఖ’
సినిమా కథాంశం మరియు నటీనటుల ప్రదర్శనపై సోషల్ మీడియాలో భారీగా ప్రశంసలు దక్కుతున్నాయి. సినిమా గురించి వస్తున్న అద్భుతమైన ‘వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్’ (Word of Mouth) కారణంగా బి గ్రేడ్, సి గ్రేడ్ సెంటర్లలో కూడా హౌస్ ఫుల్ బోర్డులు కనిపిస్తున్నాయి. రెండో రోజుకే థియేటర్ల సంఖ్యను మరింతగా పెంచడం ఈ సినిమాకు దక్కిన అతిపెద్ద విజయంగా భావించవచ్చు.
నిర్మాతల ఆనందం - కృతజ్ఞతలు:
సినిమా విజయంతో చిత్ర బృందం ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాతలు స్పందిస్తూ.. "థియేటర్లలో కనిపిస్తున్న ఉత్సాహభరిత స్పందన మాకు అపార సంతోషాన్ని కలిగిస్తోంది. ‘త్రిముఖ’ సినిమాను ఇంతగా ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. మా కష్టానికి ప్రతిఫలం దక్కింది" అని తమ ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు.
సినిమా విశేషాలు:
టాక్: సూపర్ హిట్ (Positive Review)
డిమాండ్: ప్రధాన పట్టణాలతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ స్క్రీన్ల పెంపు.
హైలైట్స్: సినిమాలోని స్క్రీన్ ప్లే మరియు థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తున్నాయి.
ఈ సినిమాను ఒక మరిచిపోలేని థియేట్రికల్ సక్సెస్గా మలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ చిత్ర యూనిట్ ధన్యవాదాలు తెలియజేసింది.