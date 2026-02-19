Toxic Teaser : రాకింగ్ స్టార్ 'రక్తపాతం' మొదలు.. టీజర్తో విశ్వరూపం చూపించనున్న యష్!
భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో 'కేజీఎఫ్' సృష్టించిన ప్రభంజనం అంతా ఇంతా కాదు. ఆ సినిమాతో గ్లోబల్ స్టార్గా ఎదిగిన రాకింగ్ స్టార్ యష్, సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత తన తదుపరి చిత్రం ‘టాక్సిక్’తో బాక్సాఫీస్ వద్ద అసలు సిసలు విశ్వరూపం చూపించడానికి సిద్ధమయ్యారు. తాజాగా ఈ సినిమా టీజర్ అప్డేట్తో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నారు మేకర్స్.
తేదీ ఫిక్స్..
అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఆ క్షణం రానే వచ్చింది. ఈ భారీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ టీజర్ను ఫిబ్రవరి 20న (రేపు) ఉదయం 9:35 గంటలకు విడుదల చేస్తున్నట్లు చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ అప్డేట్ కోసం విడుదల చేసిన పోస్టర్ చూస్తుంటేనే ప్రేక్షకులకు గూస్బంప్స్ వస్తున్నాయి. మంచు కురుస్తున్న ప్రాంతంలో యష్ ఎంతో ప్రశాంతంగా కూర్చుని ఆల్కహాల్ తాగుతుంటే, ఆయన ముందర మాత్రం రక్తం ఏరులై పారుతోంది. శాంతిగా ఉన్న రాక్షసుడు మేల్కొంటే ఎలా ఉంటుందో ఈ పోస్టర్ అద్దం పడుతోంది.
ఈ చిత్రానికి ‘A Fairy Tale for Grown-ups’ అనే ఇంట్రెస్టింగ్ ట్యాగ్లైన్ ఇచ్చారు. 1970ల నాటి గోవా డ్రగ్ మాఫియా నేపథ్యంలో ఈ సినిమా సాగనుందని సమాచారం. దర్శకురాలు గీతూ మోహన్ దాస్ ఈ చిత్రాన్ని హాలీవుడ్ యాక్షన్ సినిమాలకు ఏమాత్రం తగ్గకుండా, రా అండ్ రస్టిక్ విజువల్స్తో తెరకెక్కిస్తున్నారు.
ఈ సినిమా కేవలం యష్ కోసమే కాదు, ఇందులో నటిస్తున్న భారీ తారాగణం వల్ల కూడా విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకుంది.నయనతార కీలక పాత్రలో మెరవనుండగా..కియారా అద్వానీ, రుక్మిణి వసంత్, తారా సుతారియా, హ్యూమా ఖురేషి వంటి స్టార్ హీరోయిన్లు ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగమయ్యారు.వీరి పాత్రలు కథలో ఎంతో కీలకంగా ఉండబోతున్నాయని, ముఖ్యంగా నయనతార-యష్ కాంబినేషన్ వెండితెరపై మ్యాజిక్ చేయబోతుందని టాక్.
షూటింగ్ లొకేషన్లు మరియు ఇతర అంశాలపై గతంలో కొన్ని వివాదాలు తలెత్తినప్పటికీ, మేకర్స్ అవేమీ లెక్కచేయకుండా సినిమాను అత్యున్నత ప్రమాణాలతో పూర్తి చేస్తున్నారు. కె.వి.ఎన్ ప్రొడక్షన్స్ భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం మార్చి 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానుంది.రేపు విడుదల కాబోయే టీజర్, రాఖీ భాయ్ మేనియాను మించిపోయి, ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. సిద్ధంగా ఉండండి.. టాక్సిక్ రక్తపాతం మొదలవ్వబోతోంది.