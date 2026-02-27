  • Menu
Toxic Movie Runtime Leak: ‘టాక్సిక్’ రన్‌టైమ్ లీక్.. రెండు భాగాలుగా యష్ సినిమా?

Highlights

Toxic Movie Runtime Leak: యష్ నటించిన ‘టాక్సిక్’ సినిమా రన్‌టైమ్ 2 గంటల 20 నిమిషాలు అన్న లీక్ వార్తలు. రెండు భాగాలుగా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందన్న టాక్ వైరల్.

Toxic Movie Runtime Leak: కన్నడ స్టార్ యష్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కుతున్న పాన్ ఇండియా చిత్రం ‘టాక్సిక్’ (Toxic)పై ఆసక్తికర చర్చ సాగుతోంది. మార్చి 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించిన రన్‌టైమ్ మరియు విడుదల వ్యూహంపై సోషల్ మీడియాలో పలు వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

చిత్ర బృందం ప్రమోషన్ల విషయంలో గోప్యత పాటిస్తుండగా, విడుదలకు మూడు వారాలు మాత్రమే మిగిలి ఉన్న సమయంలో అధికారిక సమాచారం తక్కువగా ఉండటం ఊహాగానాలకు దారితీసింది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ‘టాక్సిక్’ సినిమా నిడివి సుమారు 2 గంటల 20 నిమిషాలు ఉండబోతోందని తెలుస్తోంది.

సాధారణంగా భారీ యాక్షన్ చిత్రాలు మూడు గంటలకు పైగా నిడివితో వస్తున్న నేపథ్యంలో, ఈ సినిమా తక్కువ రన్‌టైమ్‌తో రావడం చర్చనీయాంశమైంది. అయితే, దీనికి కారణంగా సినిమాను రెండు భాగాలుగా విడుదల చేయాలనే ప్రణాళిక ఉన్నట్లు సినీ వర్గాల్లో వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.

దర్శకురాలు గీతూ మోహన్‌దాస్ ఈ చిత్రాన్ని రెండు భాగాలుగా రూపొందించారని సమాచారం. మొదటి భాగంలో రాయన్ అనే పాత్ర నేపథ్యం, అతని సాహస గాథను చూపించి, క్లైమాక్స్‌లో అతని కుమారుడి పాత్రను పరిచయం చేస్తూ రెండో భాగానికి లీడ్ ఇవ్వనున్నట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది.

సెన్సార్ ప్రక్రియపై అప్రమత్తత

ఇక సెన్సార్ వ్యవహారంలో కూడా చిత్ర బృందం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది. కొన్ని ఫిర్యాదులు అందిన నేపథ్యంలో, విడుదలకు ముందు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ముందుగానే సెన్సార్ బోర్డుకు సినిమాను సమర్పించినట్లు సమాచారం. వచ్చే వారంలో సెన్సార్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.

దాదాపు మూడేళ్ల పాటు నిర్మాణంలో ఉన్న ఈ ప్రాజెక్ట్ కేవలం 2 గంటల 20 నిమిషాల నిడివితో రావడం అభిమానుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. సినిమా నిజంగానే రెండు భాగాలుగా వస్తుందా లేదా అన్నది అధికారిక ప్రకటనతో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.

