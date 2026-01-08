Toxic Glimpse: 'టాక్సిక్' గ్లింప్స్ రివ్యూ.. 'రాయా'గా యష్ ఊచకోత.. హాలీవుడ్ లెవల్లో రాకింగ్ స్టార్ అరాచకం!
రాకింగ్ స్టార్ యష్ 'టాక్సిక్' గ్లింప్స్ రివ్యూ. బర్త్ డే సందర్భంగా రిలీజ్ అయిన ఈ వీడియోలో యష్ రాయా పాత్రలో అదరగొట్టారు.
రాకింగ్ స్టార్ యష్ అభిమానుల నిరీక్షణకు తెరపడింది. 'KGF' తర్వాత యష్ నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ 'టాక్సిక్' (Toxic) నుంచి అదిరిపోయే గ్లింప్స్ విడుదలైంది. యష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ ఇచ్చిన ఈ గిఫ్ట్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.
శ్మశానవాటికలో 'రాయా' ఎంట్రీ!
ఈ గ్లింప్స్ ప్రారంభంలోనే ఒక తండ్రి తన కొడుకు అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తున్న దృశ్యం కనిపిస్తుంది. చుట్టూ భారీగా సైన్యం మోహరించి ఉండటం చూస్తుంటే, అక్కడ ఏదో పెద్ద ప్రమాదమే పొంచి ఉందని అర్థమవుతుంది. "అతడు వస్తాడా?" అని తండ్రి సందేహిస్తున్న వేళ.. ఒక విలాసవంతమైన కారు రివ్వున దూసుకొస్తుంది. ఆ కారులో నుంచి యష్ (రాయా) స్టైలిష్గా ఎంట్రీ ఇచ్చే విధానం అరాచకం అని చెప్పాలి.
అదిరిపోయిన యాక్షన్.. 'డాడీ ఈజ్ హోమ్'!
శ్మశానవాటికలో వరుస పేలుళ్ల మధ్య యష్ తన గన్తో విరుచుకుపడే సీన్లు గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తున్నాయి. చివర్లో పొగల మధ్య నుంచి సిగరెట్ తాగుతూ "Daddy's Home" అంటూ యష్ ఇచ్చే ఎలివేషన్ సినిమాపై అంచనాలను ఆకాశానికి చేర్చింది. గీతూ మోహన్ దాస్ మేకింగ్ స్టైల్ హాలీవుడ్ యాక్షన్ సినిమాలను తలపిస్తోంది.
సాంకేతికంగా మరో లెవల్:
- మేకింగ్: రాజీవ్ రవి సినిమాటోగ్రఫీ, రవి బస్రూర్ నేపథ్య సంగీతం గ్లింప్స్ను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి.
- స్టార్ కాస్ట్: ఈ చిత్రంలో కియారా అద్వానీ, నయనతార, హ్యుమా ఖురేషి వంటి భారీ తారాగణం నటిస్తోంది.
- రిలీజ్ డేట్: ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ను 2026, మార్చి 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేసేందుకు చిత్ర యూనిట్ ప్లాన్ చేస్తోంది.
మొత్తానికి 'టాక్సిక్' గ్లింప్స్ చూస్తుంటే యష్ బాక్సాఫీస్ వద్ద మరోసారి భారీ విధ్వంసం సృష్టించడం ఖాయమనిపిస్తోంది.