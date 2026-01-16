Sankranti OTT Releases: థియేటర్ కాదు.. ఈసారి ఓటీటీనే హాట్! సంక్రాంతి వీకెండ్ టాప్ స్ట్రీమింగ్ కంటెంట్
Sankranti OTT Releases: ఈ వారం తెలుగు ఓటీటీ విడుదలలు సంక్రాంతి పండుగకు ప్రత్యేక వినోదాన్ని అందిస్తున్నాయి.
OTT: ఒకవేళ మీరు ఈ సెలవు సమయాన్ని గాలిపటాలు ఎగురవేయడానికి కాకుండా వేరే దేనికైనా కేటాయించాలనుకుంటే, మీ స్మాల్ స్క్రీన్ (చిన్న తెర) మిమ్మల్ని అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ సంక్రాంతికి, ఓటిటి ప్లాట్ఫారమ్లు క్రైమ్ థ్రిల్లర్లు, గ్రామీణ డ్రామాలు, ప్రతీకార కథలు మరియు కుటుంబమంతా కలిసి చూడదగ్గ కామెడీ చిత్రాలతో ఒక భారీ విందును అందిస్తున్నాయి.
మీ స్నాక్స్ సిద్ధం చేసుకోండి; ఈ వారం స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లలో ఏమేం వస్తున్నాయో ఇక్కడ చూడండి:
ఈ వారపు టాప్ పిక్స్ (ముఖ్యమైనవి)
1. కాలంకావల్ (SonyLIV)
వైబ్: డార్క్, ఇంటెన్స్, గ్రిట్టి.
కథ: యథార్థ సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ మలయాళ థ్రిల్లర్లో లెజెండరీ నటుడు మమ్ముట్టి నటించారు. కేరళ-తమిళనాడు సరిహద్దు గ్రామాల్లో ఒక సీరియల్ కిల్లర్ను పట్టుకోవడానికి పోలీసులు చేసే పోరాటం చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. సస్పెన్స్ ఇష్టపడే వారికి ఇది ఒక గొప్ప అనుభూతినిస్తుంది.
2. ఇట్లు మీ ఎదవ (ETV Win)
వైబ్: స్వీట్, ఫన్నీ, రిలేటబుల్.
కథ: త్రినాథ్ కఠారి దర్శకత్వంలో మరియు నటనలో వచ్చిన ఈ క్యూట్ తెలుగు రామ్-కామ్ (Rom-com) కుటుంబంతో కలిసి సరదాగా చూడటానికి బాగుంటుంది. ఇందులోని సంభాషణలు మరియు సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులకు భావోద్వేగపరంగా కనెక్ట్ అవుతాయి.
3. తస్కరీ: ది స్మగ్లర్స్ వెబ్ (Netflix)
వైబ్: హై-స్టేక్స్, ఫాస్ట్-పేస్డ్.
కథ: నీరజ్ పాండే రూపొందించిన ఈ సిరీస్లో ఇమ్రాన్ హష్మీ ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. భారతీయ విమానాశ్రయాల ద్వారా జరిగే బంగారు స్మగ్లింగ్ మరియు రహస్య నెట్వర్క్ల గురించి ఈ కథ వివరిస్తుంది. యాక్షన్ మరియు సస్పెన్స్ ఇందులో పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
4. గుర్రం పాపిరెడ్డి (Zee5)
వైబ్: సెంటిమెంట్ మరియు కామెడీ.
కథ: నరేష్ అగస్త్య మరియు ఫరియా అబ్దుల్లా నటించిన ఈ చిత్రం డిసెంబర్ చివరిలో థియేటర్లలో విడుదలై ఇప్పుడు ఓటిటికి వచ్చింది. బ్రహ్మానందం మరియు యోగి బాబుల కామెడీ ఈ చిత్రానికి ప్రధాన ఆకర్షణ.
5. డండోరా (Amazon Prime Video)
వైబ్: రా (Raw), రియలిస్టిక్, రూరల్.
కథ: శివాజీ, నవదీప్ మరియు బిందు మాధవి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ పల్లెటూరి కథ వాస్తవికతకు దగ్గరగా ఉంటుంది. ఇందులోని నటన మరియు కథనం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయి.
మీ ఫేవరెట్ యాప్స్లో కొత్తగా ఏమున్నాయి? (క్విక్ గైడ్)
నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix):
సెవెన్ డయల్స్: అగాథా క్రిస్టీ రాసిన ఆసక్తికరమైన మిస్టరీ కథ (ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మరియు తెలుగులో అందుబాటులో ఉంది).
ది రిప్డ్: ఆడియన్స్ను థ్రిల్ చేసే ఒక ఇంగ్లీష్ మూవీ.
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video):
ది నైట్ మేనేజర్ (సీజన్ 2): హై-ఓల్టేజ్ స్పై థ్రిల్లర్ డ్రామా తిరిగి వచ్చేసింది.
120 బహదూర్: ప్రభావవంతమైన హిందీ చిత్రం.
బ్యాంక్ ఆఫ్ భాగ్యలక్ష్మి: కన్నడలో హిట్టైన క్రేజీ మూవీ.
డస్ట్ బన్నీ: ఒక స్వతంత్ర ఇంగ్లీష్ చిత్రం.
జియో హాట్స్టార్ (Jio Hotstar):
అనంత: కొత్తగా చేర్చబడిన తెలుగు చిత్రం.
ఇండస్ట్రీ (సీజన్ 4): ఫైనాన్స్ ప్రపంచం నేపథ్యంలో సాగే సిరీస్.
పోల్ టు పోల్: ప్రకృతి ప్రేమికుల కోసం ఒక అద్భుతమైన డాక్యుమెంటరీ.
జీ5 (Zee5):
భ... భ... బ: మంచి రివ్యూలు సొంతం చేసుకున్న ఒక అద్భుతమైన మలయాళ చిత్రం.