Movie Countdown: 2026 న్యూ ఇయర్ ఈవ్కు సస్పెన్స్, రొమాన్స్, యాక్షన్ కలిపిన అందరూ చూడాల్సిన సినిమాలు.
రాటెన్ టొమాటోస్ ర్యాంకింగ్ ప్రకారం క్లాసిక్ సినిమాల నుండి రొమాంటిక్ కామెడీల వరకు న్యూ ఇయర్ వైబ్స్ ఇచ్చే మరియు 2026 సంవత్సరానికి స్వాగతం పలకడానికి సరిగ్గా సరిపోయే టాప్ 20 సినిమాల జాబితా ఇక్కడ ఉంది.
2026 నూతన సంవత్సర కౌంట్డౌన్ మొదలవుతున్న తరుణంలో, ఈ వేడుకను జరుపుకోవడానికి ఒక అద్భుతమైన సినిమా చూడటం కంటే మెరుగైన మార్గం మరొకటి ఉండదు. ప్రేక్షకులు కొత్త సంవత్సరానికి ఘనంగా స్వాగతం పలికేలా చూడడానికి, 'రాటెన్ టొమాటోస్' 20 చిత్రాలతో కూడిన ఒక జాబితాను రూపొందించింది. మీరు న్యూ ఇయర్ వేడుకలను ఇష్టపడినా లేదా సెలవుల్లో హాయిగా నవ్వుకోవాలనుకున్నా, ఈ సినిమాలను అస్సలు మిస్ అవ్వకండి. ఈ ఎంపికలో ఆల్-టైమ్ క్లాసిక్ సినిమాల నుండి ఇటీవలి జనాదరణ పొందిన చిత్రాల వరకు అన్ని రకాల అభిరుచులకు తగినవి ఉన్నాయి.
విమర్శకుల సమీక్షల ఆధారంగా ఈ సినిమాల జాబితాను రూపొందించారు. దీనివల్ల 2025కి వీడ్కోలు చెబుతూ 2026కి స్వాగతం పలకడానికి ఉత్తమమైన సినిమాలను ఎంచుకోవడం సులభం అవుతుంది. మీరు మూవీ మారథాన్ ప్లాన్ చేసినా లేదా అర్ధరాత్రి లోపు ఒక మంచి సినిమా చూడాలనుకున్నా, ఈ జాబితా మీకు వినోదాన్ని, పాత జ్ఞాపకాలను మరియు పండుగ ఉత్సాహాన్ని అందిస్తుంది.
2026 న్యూ ఇయర్ ఈవ్ రాత్రి కోసం ఉత్తమ సినిమాలు
ఈ జాబితాలో 98% స్కోర్తో “సన్సెట్ బౌలేవార్డ్” అగ్రస్థానంలో ఉంది. చలనచిత్ర పరిశ్రమపై తీసిన అత్యుత్తమ చిత్రాలలో ఒకటిగా దీనిని విమర్శకులు భావిస్తారు. ఆ తర్వాత 96% స్కోర్తో “ది గాడ్ఫాదర్ పార్ట్ II” ఉంది, ఇది సీక్వెల్ చిత్రాల స్థాయిని మార్చివేసిన చిత్రంగా గుర్తింపు పొందింది.
ఇతర ముఖ్యమైన చిత్రాలలో “ఫాంటమ్ త్రెడ్” (91%) మరియు క్లాసిక్ రొమాంటిక్ కామెడీ “వెన్ హ్యారీ మెట్ శాలీ...”(88%) ఉన్నాయి. ఇందులో ఉండే న్యూ ఇయర్ ఈవ్ సీన్ సినిమా చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయింది.
వినోదం మరియు స్టైలిష్గా ఉండే “ఓషన్స్ ఎలెవన్” (83%) మరియు “బ్రిడ్జెట్ జోన్స్ డైరీ” (79%) కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. అలాగే, “స్లీప్లెస్ ఇన్ సీటెల్” మరియు “ఫారెస్ట్ గంప్” వంటి ఎమోషనల్ సినిమాలు కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయి.
మరోవైపు, న్యూ ఇయర్ వేడుకల నేపథ్యంలో సాగే ఫ్యామిలీ డ్రామా “హ్యాపీ న్యూ ఇయర్, కోలిన్ బర్స్టీడ్”(86%) మరియు విపత్తు నేపథ్యంలో సాగే “ది పోసిడాన్ అడ్వెంచర్” (81%) కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
మరికొన్ని న్యూ ఇయర్ నేపథ్య సినిమాలు
“మెర్మైడ్స్,” “స్ట్రేంజ్ డేస్,” మరియు “హై స్కూల్ మ్యూజికల్” వంటి చిత్రాలు ర్యాంకింగ్లో దిగువన ఉన్నప్పటికీ చూడదగ్గవిగా ఉన్నాయి. ఆధునిక మరియు రొమాంటిక్ చిత్రాలను కోరుకునే వారి కోసం “ఐ హేట్ న్యూ ఇయర్స్,” “సెక్స్ అండ్ ది సిటీ,” మరియు “హాలిడేట్” వంటి ఎంపికలు ఉన్నాయి.
విమర్శకుల నుండి మిశ్రమ సమీక్షలు వచ్చినప్పటికీ, 2024లో విడుదలైన “Y2K” వంటి కొత్త చిత్రాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. తక్కువ స్కోరు ఉన్నప్పటికీ “ఫోర్ రూమ్స్” మరియు “న్యూ ఇయర్స్ ఈవ్” వంటి సినిమాలను సెలవుల్లో ఆసక్తిగా చూస్తుంటారు. మీ మూడ్కు తగిన సినిమాను ఎంచుకోవడానికి వీటి ట్రైలర్లను చూడటం మంచిది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న 1: న్యూ ఇయర్ ఈవ్ నాడు చూడటానికి ఉత్తమమైన సినిమా ఏది?
రాటెన్ టొమాటోస్ ప్రకారం, అత్యధిక స్కోర్తో “సన్సెట్ బౌలేవార్డ్” అగ్రస్థానంలో ఉంది.
ప్రశ్న 2: ఈ కొత్త సంవత్సరం చూడటానికి ఉత్తమ రొమాంటిక్ సినిమా ఏది?
దాని చిరస్మరణీయ న్యూ ఇయర్ సీన్ మరియు క్లాసిక్ లవ్ స్టోరీ కారణంగా “వెన్ హ్యారీ మెట్ శాలీ...” సరైన ఎంపిక.
మీరు రొమాన్స్, డ్రామా లేదా కేవలం వినోదాన్ని కోరుకున్నా, ఈ జాబితా 2025 ముగింపును మరియు 2026 ప్రారంభాన్ని ఒక గొప్ప సినిమా అనుభవంగా మారుస్తుంది.