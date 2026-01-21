Tollywood Shooting Diary: సెట్స్పైకి వచ్చేసిన స్టార్ హీరోలు.. ఏ సినిమా ఎక్కడ షూటింగ్ జరుగుతోందంటే?
టాలీవుడ్లో మళ్లీ షూటింగ్స్ సందడి మొదలైంది. మహేష్ బాబు 'వారణాసి', అల్లు అర్జున్ 'AA22', ఎన్టీఆర్-నీల్ మూవీ షూటింగ్ అప్డేట్స్ ఇక్కడ చూడండి.
సంక్రాంతి పండుగ హడావిడి ముగియడంతో టాలీవుడ్లో మళ్లీ షూటింగ్ సందడి మొదలైంది. పండగ బ్రేక్ తీసుకున్న స్టార్ హీరోలంతా ఇప్పుడు మేకప్ వేసుకుని సెట్స్పై బిజీ అయిపోయారు. మరి ఏ హీరో ఎక్కడున్నాడు? ఏ సినిమా షూటింగ్ ఏ లొకేషన్లో జరుగుతుందో ఓసారి చూద్దాం:
హెలో నేటివ్ స్టూడియోలో సందడి!
ప్రస్తుతం షూటింగ్స్ పరంగా హెలో నేటివ్ స్టూడియో అత్యంత బిజీగా ఉంది. ఇక్కడ ఒకేసారి పలు క్రేజీ ప్రాజెక్టుల షూటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి:
నాని - శ్రీకాంత్ ఓదెల: వీరి కాంబోలో వస్తున్న భారీ చిత్రం 'ప్యారడైజ్' షూట్ ఇక్కడే సాగుతోంది.
శర్వానంద్: తన కొత్త సినిమా 'భోగి' షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు.
వీటితో పాటు ఎమ్మెస్ రాజు ప్రాజెక్ట్, సుడిగాలి సుధీర్ సినిమా, జేడీ చక్రవర్తి మూవీ మరియు దాసరి కళ్యాణ్ 'అధీరా' షూటింగ్స్ కూడా ఇక్కడే జరుగుతున్నాయి.
స్టార్ హీరోల అప్డేట్స్ ఇవే:
మహేష్ బాబు: రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రాబోతున్న గ్లోబల్ అడ్వెంచర్ 'వారణాసి' షూటింగ్ గండిపేట పరిసరాల్లో నాన్ స్టాప్గా జరుగుతోంది.
అల్లు అర్జున్: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ తన నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ 'AA22' కోసం గత 50 రోజులుగా ముంబైలోనే మకాం వేశారు. అక్కడ కీలక షెడ్యూల్ జరుగుతోంది.
ఎన్టీఆర్: ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తారక్ నటిస్తున్న క్రేజీ మూవీ షూటింగ్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో శరవేగంగా సాగుతోంది.
రామ్ చరణ్: బుచ్చిబాబు కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న 'పెద్ది' సినిమా షూటింగ్ అజీజ్ నగర్లో జరుగుతోంది.
వెంకటేష్ - త్రివిక్రమ్: వీరిద్దరి కాంబినేషన్ మూవీ షూటింగ్ బేగంపేటలోని చిరాగ్ పోర్టులో సాగుతోంది.
విజయ్ దేవరకొండ: రౌడీ స్టార్ నటిస్తున్న 'రౌడీ జనార్ధన' షూటింగ్ గండిపేటలో బిజీగా జరుగుతోంది.
బ్రేక్ తీసుకున్న హీరోలు:
అఖిల్ అక్కినేని: తన కొత్త సినిమా 'లెనిన్' షూటింగ్కు సిసిఎల్ (CCL) మ్యాచ్ల కారణంగా చిన్న బ్రేక్ ఇచ్చారు.
సంక్రాంతి హీరోలు: పండగకి విడుదలైన సినిమాల హీరోలంతా సక్సెస్ మీట్లు, ప్రమోషన్స్ కార్యక్రమాల్లో బిజీగా గడుపుతున్నారు.