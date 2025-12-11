  • Menu
ఈ వారం తెలుగు OTT రిలీజ్‌లు: ‘కాంత’, ‘3 రోజెస్ సీజన్ 2’, ‘ది గ్రేట్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ షో’తో వినోదం తెరపైకి

Highlights

ఈ వారం తెలుగు OTTల్లో కాంత, 3 రోజెస్ సీజన్ 2, ది గ్రేట్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ షో సహా కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు విడుదల. కథ, నటీనటులు, రిలీజ్ తేదీలు ఇక్కడ.

తెలుగు OTT రిలీజ్‌లపై ప్రేక్షకుల ఆసక్తి పెరుగుతోంది. ప్రతి వారం కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌ల్లో విడుదలవుతూ వినోదానికి వారం మారుతోంది. ఈ వారం కూడా Netflix, Amazon Prime Video, JioHotstar, Aha, ZEE5 వంటి ప్లాట్‌ఫార్మ్‌ల్లో పలువురు ఆసక్తికరమైన కంటెంట్ అందుబాటులోకి రానున్నాయి. పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

కాంత (Kaantha)

1. స్ట్రీమింగ్: Netflix

2. రిలీజ్ తేదీ: డిసెంబర్ 12

3. జానర్: పీరియడ్ డ్రామా, థ్రిల్లర్, క్రైమ్

కథ: పీరియడ్ క్రైమ్ మిస్టరీగా రూపొందిన కాంతలో ఒక ప్రముఖ దర్శకుడు–అతని శిష్యుడి మధ్య సృజనాత్మక పోరాటం ప్రధాన అంశం. మహిళా కేంద్రిత కథపై ఇద్దరి మధ్య తీవ్ర విభేదాలు చెలరేగుతాయి. సెట్లో జరిగే హత్య కేసుతో కథ కొత్త మలుపు తిరుగుతుంది.

నటీనటులు: దుల్కర్ సల్మాన్, రానా దగ్గుబాటి, భాగ్యశ్రీ బోర్స్

3 రోజెస్ సీజన్ 2 (3 Roses Season 2)

1. స్ట్రీమింగ్: Aha, OTTplay Premium

2. రిలీజ్ తేదీ: డిసెంబర్ 13

3. జానర్: డ్రామా, కామెడీ, రొమాన్స్

కథ: ముంబై వెళ్లి ఒక అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీ ప్రారంభించే ముగ్గురు స్నేహితుల కథ సీజన్ 2లో కొనసాగుతుంది. ఇదే సమయంలో ఫ్రాన్స్ నుంచి తిరిగొచ్చిన ఓ గ్యాంగ్‌స్టర్ వారిని వెంబడించడం కథకు కొత్త ట్విస్టులు తెస్తుంది.

నటీనటులు: ఈషా రెబ్బా, రాశి సింగ్, కుశిత కళ్లపు

ది గ్రేట్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ షో (The Great Pre-Wedding Show)

1. స్ట్రీమింగ్: ZEE5

2 రిలీజ్ తేదీ: డిసెంబర్ 12

3 జానర్: కామెడీ, డ్రామా

కథ: గ్రామీణ ప్రాంతంలో చిన్న ఫోటో స్టూడియో నడిపే ఫోటోగ్రాఫర్ రమేష్‌కు, స్థానిక ప్రభావశాలి ఆనంద్‌ నుంచి పెద్ద ప్రీ-వెడ్డింగ్ షూట్ ఆఫర్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత జరిగే సంఘటనలు కథను వినోదాత్మకంగా మలుస్తాయి.

నటీనటులు: తిరువీర్, తీన శ్రావ్య, నరేంద్ర రవి

ఇప్పటికే OTTలో వచ్చిన తాజా తెలుగు టైటిల్స్

ద గర్ల్‌ఫ్రెండ్ (The Girlfriend)

1. స్ట్రీమింగ్: Netflix

2. రిలీజ్: డిసెంబర్ 5

3. జానర్: రొమాన్స్, డ్రామా

కథ: సాహిత్యపు ప్రేమికురాలు భూమా దేవి–ప్రత్యేకమైన ప్రవర్తన కలిగిన విక్రమ్ ప్రేమకు బలవుతుంది. అయితే ప్రేమ క్రమంగా నియంత్రణకు, అనుమానాలకు మారడం ఆమె జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది.

నటీనటులు: రష్మిక మందన్నా, దీక్షిత్ శెట్టి, అనూ ఇమ్మానుయేల్

జటాధర (Jatadhara)

1. స్ట్రీమింగ్: Amazon Prime Video

2. రిలీజ్: డిసెంబర్ 5

3. జానర్: హారర్, థ్రిల్లర్

కథ: రుద్రాయపురంలో జరుగుతున్న అవాంఛిత సంఘటనలను ఛేదించడానికి వెళ్లే శివకు భయంకరమైన నిజాలు బయల్పడతాయి. అతడికి కలల్లో కనిపించే చిన్నవాడు తనే అని తెలిసే అంశం కథలో ప్రధానంగా ఉంటుంది. గ్రామాన్ని శపించిన ధనపిశాచిని నిజం కథకు మరింత ఉత్కంఠ తెస్తుంది.

నటీనటులు: సోనాక్షి సిన్హా, సుధీర్ బాబు, దివ్య ఖోస్లా కుమార్

