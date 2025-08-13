  • Menu
ఈ వారం తెలుగు OTT రిలీజ్‌లు (ఆగస్టు 11–17, 2025): Netflix, Prime Video, ఇంకా మరికొన్ని ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లలో 3 కొత్త సినిమాలు & వెబ్‌ సిరీస్‌లు

ఈ వారం తెలుగు OTT రిలీజ్‌లు (ఆగస్టు 11–17, 2025): Netflix, Prime Video, ఇంకా మరికొన్ని ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లలో 3 కొత్త సినిమాలు & వెబ్‌ సిరీస్‌లు
This Week’s Telugu OTT Releases (Aug 11–17, 2025): 3 New Movies & Web Series on Netflix, Prime Video, and More

Highlights

ఆగస్టు 11 నుండి 17, 2025 వరకు Netflix, Prime Video, ETV Win, ZEE5, Manorama Max ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లలో రాబోయే తాజా తెలుగు సినిమాలు, వెబ్‌ సిరీస్‌ల జాబితా, రిలీజ్‌ డేట్స్‌, స్ట్రీమింగ్‌ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

ఈ వారం తెలుగు OTT రిలీజ్‌ల జాబితా

1. కానిస్టేబుల్‌ కనకం

  • స్ట్రీమింగ్‌ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌: ETV Win
  • రిలీజ్‌ డేట్‌: ఆగస్టు 14, 2025
  • జానర్‌: కాప్‌ థ్రిల్లర్‌
  • భాష: తెలుగు

వర్ష బొల్లమ్మ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ కాప్‌ థ్రిల్లర్‌ ఉత్కంఠభరితమైన క్రైమ్‌ ఇన్వెస్టిగేషన్‌ చుట్టూ తిరుగుతుంది. అనూహ్యమైన మలుపులు, మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి ట్రైలర్‌ విడుదలతోనే ఈ సిరీస్‌పై భారీ హైప్‌ వచ్చింది.

2. జనకి V vs స్టేట్‌ ఆఫ్‌ కేరళ

  • స్ట్రీమింగ్‌ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌: ZEE5
  • రిలీజ్‌ డేట్‌: ఆగస్టు 15, 2025
  • జానర్‌: డాక్యుమెంటరీ / లీగల్‌
  • భాష: తెలుగు

నిజజీవిత సంఘటనల నుండి ప్రేరణ పొందిన ఈ లీగల్‌ డ్రామా న్యాయవ్యవస్థలోని సంక్లిష్టతలను, కోర్ట్‌ రూమ్‌ టెన్షన్‌ను, భావోద్వేగపూరిత కథనంతో మిళితం చేస్తుంది.

3. వ్యసనసమేతం బంధుమిత్రాధికల్‌

  • స్ట్రీమింగ్‌ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌: Manorama Max
  • రిలీజ్‌ డేట్‌: ఆగస్టు 14, 2025
  • జానర్‌: డ్రామా / సోషల్‌
  • భాష: తెలుగు

కుటుంబం, సంబంధాలు, సామాజిక ఒత్తిళ్లపై దృష్టి సారించిన ఈ సోషల్‌ డ్రామా భావోద్వేగాలను పంచుతూ డ్రామా లవర్స్‌కు బాగా నచ్చేలా రూపొందింది.

