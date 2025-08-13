ఈ వారం తెలుగు OTT రిలీజ్లు (ఆగస్టు 11–17, 2025): Netflix, Prime Video, ఇంకా మరికొన్ని ప్లాట్ఫార్మ్లలో 3 కొత్త సినిమాలు & వెబ్ సిరీస్లు
ఆగస్టు 11 నుండి 17, 2025 వరకు Netflix, Prime Video, ETV Win, ZEE5, Manorama Max ప్లాట్ఫార్మ్లలో రాబోయే తాజా తెలుగు సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ల జాబితా, రిలీజ్ డేట్స్, స్ట్రీమింగ్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
ఈ వారం తెలుగు OTT రిలీజ్ల జాబితా
1. కానిస్టేబుల్ కనకం
- స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫార్మ్: ETV Win
- రిలీజ్ డేట్: ఆగస్టు 14, 2025
- జానర్: కాప్ థ్రిల్లర్
- భాష: తెలుగు
వర్ష బొల్లమ్మ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ కాప్ థ్రిల్లర్ ఉత్కంఠభరితమైన క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. అనూహ్యమైన మలుపులు, మెగాస్టార్ చిరంజీవి ట్రైలర్ విడుదలతోనే ఈ సిరీస్పై భారీ హైప్ వచ్చింది.
2. జనకి V vs స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ
- స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫార్మ్: ZEE5
- రిలీజ్ డేట్: ఆగస్టు 15, 2025
- జానర్: డాక్యుమెంటరీ / లీగల్
- భాష: తెలుగు
నిజజీవిత సంఘటనల నుండి ప్రేరణ పొందిన ఈ లీగల్ డ్రామా న్యాయవ్యవస్థలోని సంక్లిష్టతలను, కోర్ట్ రూమ్ టెన్షన్ను, భావోద్వేగపూరిత కథనంతో మిళితం చేస్తుంది.
3. వ్యసనసమేతం బంధుమిత్రాధికల్
- స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫార్మ్: Manorama Max
- రిలీజ్ డేట్: ఆగస్టు 14, 2025
- జానర్: డ్రామా / సోషల్
- భాష: తెలుగు
కుటుంబం, సంబంధాలు, సామాజిక ఒత్తిళ్లపై దృష్టి సారించిన ఈ సోషల్ డ్రామా భావోద్వేగాలను పంచుతూ డ్రామా లవర్స్కు బాగా నచ్చేలా రూపొందింది.
